Moederbedrijf Arc'teryx verhoogt verwachtingen voor derde kwartaal en presenteert financiële strategie

Tijdens een investeerdersdag presenteert Amer Sports, een wereldwijde groep van iconische sport- en outdoormerken, zijn bijgewerkte financiële strategie voor de lange termijn. Het bedrijf heeft ook de financiële verwachtingen voor het derde kwartaal van 2025 verhoogd.

Amer Sports verwacht nu een omzetgroei van meer dan 25 procent jaar-op-jaar voor het derde kwartaal, vergeleken met de eerdere prognose van ongeveer 20 procent groei. Het bedrijf verwacht ook dat de aangepaste operationele marge gelijk zal zijn aan of hoger zal liggen dan de bovengrens van de eerdere prognose van twaalf tot dertien procent.

CEO James Zheng van Amer Sports gaf aan dat het bedrijf ‘zeer sterke resultaten voor het derde kwartaal’ verwacht in alle drie de segmenten, aangevoerd door ‘buitengewone groei’ van Salomon en een ‘herversnelling’ van Arc'teryx.

Het bijgewerkte financiële algoritme voor de lange termijn, gebaseerd op het boekjaar 2025, voorspelt ambitieuze groei voor de segmenten:

Amer Sports Group: Jaarlijkse omzetgroei met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van tien tot vijftien procent.

Technical Apparel Segment: Dit segment, met merken zoals Arc'teryx, zal naar verwachting een jaarlijkse omzetgroei (CAGR) van vijftien procent behalen.

Outdoor Performance Segment: Merken zoals Salomon en Atomic zullen naar verwachting een jaarlijkse omzetgroei (CAGR) van tien tot vijftien procent laten zien.

Ball & Racquet Segment: Dit segment, waar Wilson onder valt, zal naar verwachting een jaarlijkse omzetgroei (CAGR) van vijf procent behalen.

CFO Andrew Page verklaarde dat het bedrijf verheugd is zijn ‘ambitieuze financiële doelen voor de lange termijn’ te herhalen, ondanks een veel hogere omzet- en margebasis dan in 2023, toen het lange-termijnalgoritme voor het laatst werd gedeeld. Het bedrijf, actief in 42 landen en met producten die in meer dan 100 landen worden verkocht, genereerde 5,2 miljard dollar (4,4 miljard euro) aan omzet in 2024.