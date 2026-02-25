Moederbedrijf Batavia Stad Fashion Outlet noteert omzetplus van 4,9 procent

Via Outlets heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een omzetgroei van 4,9 procent. Dankzij de groei komt de merkenomzet neer op 1,52 miljard euro, zo is te lezen in het persbericht. Via Outlets is de eigenaar-exploitant van 13 outletcentra in Europa.

De outletcentra, verspreid over tien landen, verwelkomden in totaal 33 miljoen bezoekers. Dit geeft een groei weer van 2,5 procent. Otto Ambagtsheer, CEO van VIA Outlets, zegt: “Wij realiseren sterke en stabiele groei binnen al onze centra dankzij de 3R-strategie van Via Outlets: remodelling, remarketing en remerchandising. In 2025 gaven wij prioriteit aan twee belangrijke uitbreidingsprojecten in Portugal en Zwitserland, terwijl wij tegelijkertijd alle centra versterkten met de komst van nieuwe premiummerken. Daarnaast blijft het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen centraal staan in alles wat wij doen bij Via Outlets.”

Via Outlets is onder andere de eigenaar van Batavia Stad Fashion Outlet. In 2025 heeft het outletcentra in Italië en Spanje toegevoegd aan het portfolio.