Moederbedrijf Batavia Stad Fashion Outlet ziet merkenomzet stijgen met 6,8 procent

Via Outlets heeft 2024 afgesloten met een stijging van een kleine 7 procent in de merkenomzet. Het bedrijf is de eigenaar van Batavia Stad Fashion Outlet, maar heeft ook outlets in Zwitserland, Spanje en Portugal. In totaal heeft het bedrijf 11 locaties in negen Europese landen, zo is te lezen in het persbericht.

De merkenomzet komt door de stijging neer op 1,45 miljard euro. Het aantal bezoekers steeg in 2024 naar ruim 32 miljoen.

Via Outlets meldt dat een belangrijke succesfactor van de outletcentra de combinatie is van internationaal bekende merken met ‘lokale helden’ en een grotere focus op de ‘food&beverage’-component. Door het aanbod van eet- en drinkgelegenheden te versterken worden gasten aangemoedigd langer te blijven.

“VIA Outlets zeer respectabele groei in de merkenomzet vorig jaar toont de toegenomen volwassenheid van onze Europese outletcentra als volwaardige bezoekersbestemmingen en het succes van onze 3-R remodelling-, remarketing- en remerchandisingstrategie in het aantrekken van meer premium-merken”, aldus Otto Ambagtsheer, CEO van VIA Outlets, in het persbericht. “Terwijl we, als onderdeel van onze organische groeistrategie, zwaar blijven investeren in grote uitbreidings- en renovatieprojecten zoals die in Zwitserland en Portugal, zijn we ook actief op zoek om de niet organische groei van VIA Outlets aan te vullen met mogelijke selectieve overnames in markten waar we geloven dat onze expertise waarde kan toevoegen aan de activa.”