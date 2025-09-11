Moederbedrijf Beaumont en Goldbergh grotendeels in Zweedse handen

Stone Fashion Group, moederbedrijf van onder andere het skimerk Goldbergh en jassenmerk Beaumont, heeft een meerderheidsbelang verkocht aan Scope Capital. De overname betekent het begin van een nieuwe groeifase, zo is te lezen in het persbericht.

Stone Fashion Group is opgericht in 1957 en is het moederbedrijf van Goldbergh, Beaumont, Reset, District en Creenstone. De omzet van het bedrijf komt naar verwachting neer op 90 miljoen euro met een ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) van 19 miljoen euro. Oprichters van het modebedrijf behouden een minderheidsbelang, aldus het bericht.

“Wij hebben kwaliteit altijd vooropgesteld bij het opbouwen van ons bedrijf,” aldus CEO en medeoprichter Maurice Willemse van Stone Fashion Group. “Dat geldt ook voor de selectie van partners in deze groeifase. Wij maken gebruik van de expertise van Scope om de groei van onze organisatie te versnellen, met name in Azië en de Verenigde Staten.”

Nieuwe eigenaar Scope Capital richt zich op consumentenmerken in het premium segment. Het heeft eerder al geïnvesteerd in Happy Socks, Klattermusen en Maileg. “Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van de merken die Maurice en zijn partners hebben opgebouwd, in het bijzonder het internationale succes van Goldbergh. Wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun groeiplannen door de autonome groei van het bedrijf te versnellen, zowel digitaal als geografisch,” aldus Fredrik Oweson, partner bij Scope Capital, in het statement.