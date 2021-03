Moederbedrijf Bever voor de helft in de handen van banken

Belgische outdoorketen A.S. Adventure, dat ook de eigenaar is van het Nederlandse Bever, komt voor de helft in handen van de banken. Een groep van twaalf banken scheldt een schuld van 85 miljoen euro kwijt en wordt in ruil voor de helft eigenaar van de groep, zo meldt De Tijd.

A.S. Adventure voerde al sinds de herfst van 2020 gesprekken met kredietverstrekkers over een schuldherschikking. De deal met het bankenconsortium betekent dat het Franse investeringsfonds Pai de controle over de outdoorketen kwijt raakt, aldus De Tijd. Pai behoudt wel de andere helft van de aandelen maar moet daarvoor wel een kapitaalinjectie van 25 miljoen euro doen.

“Deze schuldherschikking geeft de groep extra slagkracht om de coronacrisis te helpen trotseren, maar vooral ook om de voorziene groeistrategie verder uit te werken in alle landen. Operationeel verandert niets,” aldus financieel directeur Kris Horrevorst tegen De Tijd.

A.S. Adventure heeft in totaal 195 winkels verspreid over België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Groot-Brittannië. In de laatstgenoemde landen is de Belgische groep actief met Bever en Cotswold Outdoor.