Moederbedrijf Brandfield verhoogt kwartaalomzet met 51 procent

De Düsseldorfse e-commercegroep The Platform Group SE & Co. KGaA zet zijn groeikoers in de eerste drie maanden van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf maakt op woensdag een verwachte, forse stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat bekend. Ook bevestigt het de jaarprognoses. De groep is het moederbedrijf van onder andere Brandfield en Fashionette.

In het eerste kwartaal bedraagt de groepsomzet 243,1 miljoen euro, een stijging van 51,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bruto handelsvolume (GMV) groeit met 23 procent naar 438,4 miljoen euro.

Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) stijgt, mede door een iets lagere brutomarge, met slechts 28,1 procent naar 25,1 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten is er een stijging van 37,1 procent naar 21,8 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst daalt daarentegen licht, met 2,7 procent naar 17,7 miljoen euro.

De groep voldoet in het eerste kwartaal aan de eigen verwachtingen

CEO Dominik Benner is tevreden met de resultaten, maar wijst tegelijkertijd op nieuwe uitdagingen. “Het eerste kwartaal was positief en voldeed aan onze verwachtingen, met een hoge organische groei in onze segmenten. Tegelijkertijd was er een stijging van het operationele resultaat”, verklaart hij in een statement. “Er is echter een fundamenteel verschil: sinds de oorlog in Iran zijn de rente- en logistieke kosten aanzienlijk veranderd.”

Benner benadrukt dat de groep haar strategie aanpast aan de moeilijkere omstandigheden. “Concreet plannen we een vermindering van de afhankelijkheid van logistieke kosten en een reductie van de rentekosten door de actieve afbouw van bankschulden. De schuldgraad moet in de toekomst aanzienlijk dalen”, aldus Benner. “Ook gaan we ons portfolio actiever beheren en kosten reduceren. Het aantal geplande acquisities voor het lopende boekjaar hebben we verminderd naar vijf tot zes.”

Ondanks uitdagingen door de oorlog in Iran: het management bevestigt de jaarprognoses

Het management houdt desondanks vast aan zijn jaarprognoses. Voor 2026 wordt dus nog steeds een GMV van 1,7 miljard euro en een omzet van 1,0 miljard euro verwacht. De doelstelling voor het voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA ligt nog steeds tussen 70 en 80 miljoen euro.

De groep actualiseert haar prognoses zodra de aangekondigde overnames zijn afgerond. “Met betrekking tot de huidige status van de geplande AEP-acquisitie zijn de closing-voorwaarden van de koopovereenkomst momenteel nog niet volledig vervuld”, aldus het bedrijf. “Een afronding wordt verwacht in juni 2026.”