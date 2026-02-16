Moederbedrijf Calzedonia sluit 2025 af met een omzet van 3,7 miljard euro

De omzet van de Oniverse-groep, met merken als Calzedonia, Intimissimi, Iuman, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé en Antonio Marras, bedraagt 3,7 miljard euro in 2025. Dit is een stijging van plus 4,8 procent bij actuele wisselkoersen (plus 5,1 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van de 3,5 miljard euro op 31 december 2024.

De omzet buiten thuisland Italië bedraagt 2,3 miljard euro. Per 31 december 2025 telt het bedrijf in totaal 5538 verkooppunten, waarvan 3650 in het buitenland en 1888 in Italië. Het bedrijf, dat in 59 landen aanwezig is, “wil zijn leiderschapspositie op de belangrijkste Europese markten consolideren en de ontwikkeling in interessante niet-Europese landen voortzetten”, aldus het management in de nota.

Oniverse beweegt zich niet alleen in de modewereld. Het bedrijf is in de wijn- en spijssector is Oniverse actief met de winkelketen Signorvino, wijnbars met lichte maaltijden, en met Oniwines. Signorvino telt momenteel 42 verkooppunten, waarvan 40 in Italië en twee in het buitenland. Oniwines is een project dat verschillende wijnhuizen verenigt om de Italiaanse regio, en daarbuiten, te promoten via inheemse wijnen. In 2025 vond de overname plaats van het Piemontese wijnhuis “Pico Maccario” uit Mombaruzzo, in de provincie Asti. In 2025 is ook het wijnhuis Ert1050 geopend in het hart van het Parco del Monte Baldo.

Daarnaast omvat de groep ook Cantiere del Pardo spa, een bedrijf gespecialiseerd in de productie van zeil- en motorjachten.