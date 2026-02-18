Moederbedrijf Dries van Noten en Nina Ricci doorbreekt omzetgrens van 5 miljard euro in 2025

Madrid – Spaanse mode- en beautymultinational Puig heeft woensdag zijn jaarcijfers gepresenteerd. Dit is de eerste keer dat het bedrijf dit doet voor de opening van de beurs sinds de beursgang van de groep. De cijfers betreffen het boekjaar 2025, dat op 31 december eindigde. De eigenaar van merken als Carolina Herrera, Dries van Noten, Rabanne en Jean Paul Gaultier heeft opnieuw recordresultaten geboekt.

Volgens de informatie die de directie van Puig woensdagochtend heeft verstrekt aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV), sloot het bedrijf het boekjaar 2025 af met een totale netto-omzet van 5,04 miljard euro. Dit is een groei van plus 5,26 procent ten opzichte van de 4,79 miljard euro in 2024. Vergeleken met de 2,09 miljard euro omzet in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, is de stijging zelfs plus 141,24 procent.

Per kwartaal uitgesplitst, bereikte het bedrijf dit jaaromzetvolume na een vierde kwartaal met een omzet van 1,45 miljard euro (plus 6,18 procent). Hiermee wordt de groei opnieuw gestimuleerd, ondanks de invloed van wisselkoersen. De omzetresultaten van de voorgaande kwartalen waren: 1,21 miljard euro in het eerste kwartaal (plus 7,87 procent), 1,05 miljard euro in het tweede kwartaal (plus 3,86 procent) en 1,27 miljard euro in het derde kwartaal (plus 3,17 procent). Voor het hele jaar, op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen (LFL), steeg de omzet met plus 7,8 procent. Daarmee positioneert het bedrijf zich aan de bovenkant van de jaarprognose voor 2025, die uitging van een omzetgroei tussen plus zes en plus acht procent (LFL).

Wat de winstgevendheid betreft, sloot de Spaanse mode- en beautymultinational het boekjaar af met een totale nettowinst van 617,10 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 13,74 procent ten opzichte van de 542,53 miljoen euro in 2024. Dit resulteerde in een toerekenbare nettowinst van 593,69 miljoen euro, een stijging van plus 11,88 procent vergeleken met de 530,64 miljoen euro van vorig jaar.

“In 2025 heeft Puig een solide en kwalitatief hoogstaande prestatie geleverd,” verklaart Marc Puig, CEO van Puig, in een door de Spaanse multinational verspreide verklaring. “Gedurende het hele jaar hebben we een omzetgroei van een hoog enkelcijferig percentage behaald, plus 7,8 procent LFL, wat aan de bovenkant van de prognose ligt en beter is dan de markt. Dit weerspiegelt de kracht van ons portfolio, onze wendbaarheid en ons vermogen om consistent te presteren in een meer veeleisende omgeving. Ik ben er trots op te kunnen bevestigen dat we alle toezeggingen die we een jaar geleden hebben gedaan, zijn nagekomen.”

Algemene groei per bedrijfssegment en regio

Een meer gedetailleerde uitsplitsing van de jaarresultaten per bedrijfssegment laat zien dat ‘Geuren en Mode’ met een jaaromzet van 3,65 miljard euro (plus 3,78 procent jaar-op-jaar groei) veruit de belangrijkste inkomstenbron blijft. Daarna volgen de segmenten ‘Make-up’ met een omzet van 844,8 miljoen euro (plus 10,72 procent) en ‘Huidverzorging’ met 551,2 miljoen euro (plus 7,34 procent).

Wat de prestaties per regio betreft, blijft EMEA de belangrijkste markt voor de Spaanse groep, met een jaaromzet van 2,75 miljard euro (plus 5 procent). Daarna volgt de regio Amerika, waar Puig in 2025 een omzet van 1,76 miljard euro behaalde (plus 2,62 procent). De regio Azië-Pacific sluit de rij met de hoogste groei van de groep, ondanks een lagere omzet van 530,5 miljoen euro (plus 16,56 procent).

Vooruitzichten voor 2026

Voor het nieuwe boekjaar 2026 zijn alle ogen gericht op de komende Capital Markets Day van Puig. Het bedrijf heeft besloten dit evenement te vervroegen naar 14 april in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst worden de strategieën voor de korte en middellange termijn verwacht. Voor het nieuwe boekjaar wordt een LFL-omzetgroei verwacht die ‘hoger is dan die van de premium beautymarkt’ en dat ‘de marges in 2026 stabiel blijven in een omgeving met hogere kosten’.

Als vergoeding voor de aandeelhouders dit jaar handhaaft het bedrijf zijn toezegging om ongeveer 40 procent van de gerapporteerde nettowinst uit te keren. Dit vertaalt zich, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in de uitbetaling van een dividend van 237 miljoen euro, wat neerkomt op 0,42 euro per aandeel.

“In 2025 hebben we ons vorige strategische vijfjarenplan afgerond, dat begin 2021 werd aangekondigd en de ambitie had om de omzet van 2020 in drie jaar te verdubbelen en in vijf jaar te verdrievoudigen,” voegt Marc Puig toe. “Gezien deze laatste jaarresultaten hebben we die doelen overtroffen, met meer dan een verdubbeling van onze omzet in 2022 en meer dan een verdrievoudiging in 2025. Met het oog op de toekomst beginnen we vol vertrouwen aan het nieuwe boekjaar, hoewel we verwachten dat de groei van de parfummarkt verder zal normaliseren. Gezien de kracht van ons merkenportfolio en ons constante innovatievermogen, zijn we goed gepositioneerd om een gezonde groei te handhaven en de premium beautymarkt te blijven overtreffen.”

