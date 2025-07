Moederbedrijf Fjällräven dieper in de rode cijfers in tweede kwartaal

Modeconcern Fenix Outdoor International AG zag de omzet in het tweede kwartaal van 2025 verder dalen. Het verlies was bovendien hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Zwitserse bedrijvengroep, waartoe retailers zoals Globetrotter, Naturkompaniet en Friluftsland behoren, evenals merken zoals Fjällräven, Tierra en Hanwag, heeft een ‘uitdagend’ kwartaal achter de rug, dat ‘niet is verlopen zoals verwacht’, meldt een dinsdag gepubliceerd tussenrapport.

Omzetdaling van circa vier procent

Tussen april en juni bedroeg de totale concernomzet 146,5 miljoen euro. Dit is een daling van 4,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het segment Frilufts, waar de outdoorretailketens onder vallen, steeg de omzet met 1,5 procent tot 83,5 miljoen euro dankzij goede resultaten in Noorwegen, Finland en Zweden. Dit was echter niet voldoende om de verliezen in de overige bedrijfsonderdelen volledig te compenseren.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) daalde met acht procent tot 6,6 miljoen euro. Het nettoverlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 7,5 miljoen euro bedroeg, steeg tot 10,0 miljoen euro.

Over het gehele eerste halfjaar daalde de omzet van Fenix Outdoor met 4,7 procent tot 306,6 miljoen euro. Het nettoverlies nam toe van 0,6 miljoen tot 9,9 miljoen euro.