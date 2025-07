Moederbedrijf French Connection noteert verbeterde winstgevendheid in 2024

MIP Holdings Ltd, het bedrijf dat is opgericht voor de overname van French Connection Group, heeft zijn financiële resultaten voor het jaar eindigend op 30 juni 2024 gepubliceerd. Voor het betreffende jaar rapporteerde het bedrijf een winst vóór belastingen van 1,6 miljoen pond (1,84 miljoen euro), een aanzienlijke stijging ten opzichte van 0,3 miljoen pond in het voorgaande jaar. De gecorrigeerde winst vóór belastingen van de groep steeg ook tot 5,1 miljoen pond, vergeleken met 3,4 miljoen pond in 2023.

Het bedrijf meldt in een deponering dat dit resultaat werd behaald ondanks een daling van de omzet tot 108 miljoen pond, voornamelijk gedreven door de verkoop aan groothandelsklanten in het Verenigd Koninkrijk/Europa en Noord-Amerika. De brutowinst steeg echter tot 38,2 miljoen pond, met een marge van 35,4 procent. Andere bedrijfsopbrengsten, grotendeels afkomstig van royalty's op producten onder licentie, stegen eveneens tot 7,4 miljoen pond.

Een belangrijke ontwikkeling die in het rapport wordt benadrukt, is de succesvolle herfinanciering van bestaande externe leningen op 27 juni 2025. De vorige werkkapitaalfaciliteit van 21,2 miljoen pond met Gordon Brothers International LLC en Aurelius Finance Company Limited werd volledig afgelost en vervangen door een nieuwe faciliteit met HSBC UK Bank plc. Deze nieuwe overeenkomst omvat een termijnlening van 10 miljoen pond, een handelsfaciliteit van 7,5 miljoen pond en een factuurkortingsfaciliteit van 7,5 miljoen pond, met een financiering van 19 miljoen pond van HSBC. Deze herfinanciering is gedekt door de activa van de Groep in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

De directie verwacht een aanhoudend concurrerende bedrijfsomgeving, maar spreekt vertrouwen uit in de financiële positie van de Groep en haar vermogen om geïdentificeerde risico's te beheersen. Zij geloven dat de groep goed gepositioneerd is om haar huidige positie te behouden en verder uit te bouwen, met een focus op duurzaamheid en winstgevendheid op lange termijn.