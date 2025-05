Moederbedrijf Hoka en Ugg noteert sterke groei over het boekjaar

De wereldwijde modegroep. Deckers Brands heeft een omzetgroei gerealiseerd dankzij de belangrijkste merken Hoka en Ugg. De netto-omzet voor het boekjaar steeg met 16,3 procent tot 4,98 miljard dollar (4,3 miljard euro), waarbij de netto-omzet bij constante wisselkoersen met 16,5 procent toenam.

Deckers maakte ook de benoeming bekend van Cynthia (Cindy) L. Davis tot de nieuwe bestuursvoorzitter, als opvolger van de terugtredende Michael (Mike) F. Devine, III.

“Deckers heeft in boekjaar 2025 opnieuw een uitzonderlijk resultaat geleverd, met een opmerkelijke omzetgroei van respectievelijk 24 procent en 13 procent voor de merken Hoka en UGG, evenals een recordwinst per aandeel”, aldus Stefano Caroti, president en algemeen directeur. “Hoewel de wereldwijde handelsomgeving op korte termijn meer onzekerheid met zich meebrengt, hebben we veel vertrouwen in de aantrekkelijke kansen die Hoka en UGG te wachten staan. Samen met de uitstekende balans van Deckers, positioneert dit ons goed om de korte termijn te doorstaan met een focus op de lange termijn”, voegde Caroti eraan toe.

Het merk Ugg zag de netto-omzet met 13,1 procent stijgen tot 2,531 miljard dollar, terwijl Hoka een groei van 23,6 procent liet zien met een netto-omzet van 2,233 miljard dollar. Daarentegen daalde de netto-omzet voor andere merken binnen de portefeuille met 8,6 procent tot 221,2 miljoen dollar.

Deckers rapporteerde ook sterke prestaties over de verschillende kanalen, waarbij de netto-omzet uit de groothandel met 17,4 procent steeg tot 2,856 miljard dollar en de netto-omzet uit rechtstreekse verkoop aan de consument (Direct-to-Consumer, DTC) met 14,8 procent toenam tot 2,130 miljard dollar, waarbij de vergelijkbare netto-omzet uit DTC met 13,4 procent steeg.

Geografisch gezien steeg de internationale netto-omzet met 26,3 procent, terwijl de binnenlandse netto-omzet met 11,3 procent toenam.

De winstgevendheid van het bedrijf verbeterde ook, met een brutomarge die steeg van 55,6 procent naar 57,9 procent en een bedrijfsresultaat dat steeg tot 1,179 miljard dollar. De verwaterde winst per aandeel voor het volledige jaar bereikte 6,33 dollar, vergeleken met 4,86 dollar in het voorgaande jaar.

Vooruitkijkend geeft Deckers geen prognose voor boekjaar 2026 gezien de macro-economische onzekerheid met betrekking tot de evoluerende wereldwijde handelspolitiek. Voor het eerste kwartaal van boekjaar 2026 verwacht het bedrijf echter een netto-omzet tussen de 890 miljoen dollar en 910 miljoen dollar en een verwaterde winst per aandeel tussen de 62 dollarcent en 67 dollarcent.

Het bedrijf kondigde ook een verhoging aan van 2,25 miljard dollar van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, waardoor de totale uitstaande machtiging op ongeveer 2,5 miljard dollar komt.