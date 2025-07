Moederbedrijf Hoka en Ugg rapporteert sterke groei in Q1 2026

Deckers Brands, een bedrijf in schoenen, kleding en accessoires, heeft zijn financiële resultaten voor het eerste fiscale kwartaal, eindigend op 30 juni 2025, bekendgemaakt. De sterke groei van de merken Hoka en Ugg wordt benadrukt. Het bedrijf gaf ook een financiële vooruitblik voor het tweede fiscale kwartaal.

In het eerste fiscale kwartaal van het boekjaar 2026 rapporteerde Deckers Brands een stijging van de netto-omzet met 16,9 procent tot 964,5 miljoen dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Per merk steeg de netto-omzet van Hoka met 19,8 procent tot 653,1 miljoen dollar en die van Ugg met 18,9 procent tot 265,1 miljoen dollar.

Stefano Caroti, president en algemeen directeur, verklaarde dat zowel Hoka als Ugg de verwachtingen voor het eerste kwartaal overtroffen en solide resultaten leverden om het fiscale jaar 2026 te beginnen. “Hoewel de onzekerheid in de wereldhandel groot blijft, is ons vertrouwen in onze merken niet veranderd en zijn de kansen op lange termijn aanzienlijk. We zullen steunen op de fundamentele sterke punten van ons krachtige operationele model terwijl we onze strategie blijven uitvoeren”, voegde hij eraan toe.

Voor het tweede fiscale kwartaal, eindigend op 30 september 2025, verwacht Deckers Brands een netto-omzet tussen 1,38 miljard en 1,42 miljard dollar, met een winst per aandeel tussen de 1,50 en 1,55 dollar. Deze prognose is exclusief de impact van extra aandeleninkopen en weerspiegelt de aanhoudende onzekerheid door het evoluerende wereldwijde handelsbeleid.