Moederbedrijf Hunkemöller neemt meerderheid in Britse luxe retailer End

De Amerikaanse Carlyle Group heeft een meerderheidsbelang genomen in de luxe streetwear en sportswear retailer End., zo maakt de investeringsmaatschappij bekend in een persbericht. De oprichters van het Britse retailbedrijf zullen een minderheidsaandeel behouden en blijven aan als Co-CEO’s van het bedrijf.

De Carlyle Group, onder andere eigenaar van het Nederlandse Hunkemöller, zal End. ondersteunen bij de expansie binnen de thuismarkt Groot-Brittannië maar ook internationaal. “We zijn aangetrokken door de distinctieve stijl van End die een mix is van luxe en hedendaagse merken met de beste sneakers en sportswear,” aldus Massimiliano Caraffa, managing director van Consumer & Retail bij het Carlyle Europe Partners adviesteam, in een persbericht. “We verheugen ons op de vele groeikansen die er zijn voor het bedrijf, zoals de lancering van damesmode en de internationale expansie.”

End. werd in 2005 opgericht door Christiaan Ashworth en John Parker. Het bedrijf focust zich op digital-first multibrand retail en heeft een expertise in sneakers en streetwear. End. werkt samen met meer dan 500 ontwerpers en merken. Het bedrijf behaalde in het boekjaar 2020 een omzet van 170 miljoen pond (196 miljoen euro), zo is te lezen in het persbericht. Bij het bedrijf zijn meer dan 650 mensen in dienst.

Beeld: End.