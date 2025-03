Moederbedrijf Karl Lagerfeld en Sonia Rykiel boekt verrassende omzet- en winstgroei

De Amerikaanse kledinggroep G-III Apparel Group Ltd. heeft het boekjaar 2024/25 afgesloten met een verrassend sterke omzet- en winstgroei. Dit blijkt uit het jaarverslag dat het moederbedrijf van modemerken Donna Karan, DKNY, Karl Lagerfeld en Sonia Rykiel donderdag presenteerde.

In het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 januari, bereikte de concernomzet een hoogte van 3,18 miljard US dollar (2,93 miljard euro). Daarmee overtrof het de omzet van het voorgaande jaar met 2,7 procent. De groei was met name te danken aan een bovengemiddelde plus van 9,8 procent in het laatste kwartaal.

De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, bedroeg in het afgelopen jaar 193,6 miljoen US dollar (178,2 miljoen euro), wat neerkomt op een stijging van 9,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Chairman en CEO Morris Goldfarb toonde zich zeer tevreden met de gepresenteerde cijfers. 2024/25 was voor G-III een "ongelooflijk jaar met solide omzet- en winstgroei", verklaarde hij in een statement. Zo wist het concern ondanks een "zeer moeilijke marktomgeving" zijn brutomarge te verhogen en de winstverwachtingen te overtreffen.

Voor het lopende boekjaar 2025/26 verwacht het management echter een omzetdaling tot circa 3,14 miljard US dollar als gevolg van het aflopen van licentieovereenkomsten met de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger. De nettowinst zal naar verwachting nauwelijks veranderen. De prognose ligt tussen de 192,0 en 197,0 miljoen US dollar.