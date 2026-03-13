Moederbedrijf Karl Lagerfeld rapporteert negatieve resultaten boekjaar 2026

Het Amerikaanse modebedrijf G-III Apparel Group heeft de financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2026, afgesloten op 31 januari 2026. De groep rapporteert een daling van de jaarlijkse netto-omzet tijdens de geplande beëindiging van de licenties voor Calvin Klein en Tommy Hilfiger.

G-III Apparel is het moederbedrijf van onder andere Karl Lagerfeld, DKNY, Donna Karan, Sonia Rykiel en Vilebrequin en heeft licenties voor diverse andere merken.

De netto-omzet over het volledige boekjaar bedraagt 2,96 miljard dollar (2,58 miljard euro), een daling van 7 procent ten opzichte van 3,18 miljard dollar in het voorgaande jaar. De nettowinst over deze periode bedraagt 67,4 miljoen dollar, oftewel 1,51 dollar per verwaterd aandeel. Dit is een daling ten opzichte van 193,6 miljoen dollar, oftewel 4,20 dollar per verwaterd aandeel, in boekjaar 2025.

Voorzitter en bestuursvoorzitter van G-III, Morris Goldfarb, omschrijft boekjaar 2026 als een cruciaal jaar voor de groep. Goldfarb merkt op dat de portfolio van eigen merken sterke resultaten laat zien met verbeterde full-price verkopen.

Prestaties vierde kwartaal beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen

De netto-omzet voor het vierde kwartaal daalt 8,1 procent naar 771,5 miljoen dollar, ten opzichte van 839,5 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf noteert een nettoverlies van 31,9 miljoen dollar voor het kwartaal, vergeleken met een nettowinst van 48,8 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

De kwartaalresultaten worden beïnvloed door 45 miljoen dollar aan niet-contante bijzondere waardeverminderingen. Daarnaast rapporteert het bedrijf 17,5 miljoen dollar aan oninbare vorderingen. G-III schrijft dit voornamelijk toe aan het faillissement van de Amerikaanse retailer Saks Global.

De groep implementeert momenteel operationele efficiëntie-initiatieven met een beoogde besparing van 25 miljoen dollar tegen boekjaar 2028. Deze maatregelen zijn bedoeld om de winstgevendheid te verbeteren tijdens de herstructurering van de kostenstructuur.

Vooruitzichten voor boekjaar 2027

G-III geeft een vooruitblik voor het komende boekjaar dat eindigt op 31 januari 2027. De verwachte netto-omzet bedraagt ongeveer 2,71 miljard dollar. Dit cijfer houdt rekening met het verlies van 470 miljoen dollar aan omzet door de beëindiging van de Calvin Klein en Tommy Hilfiger activiteiten.

De nettowinst voor boekjaar 2027 wordt geschat tussen 88 miljoen dollar en 92 miljoen dollar. De verwachte aangepaste EBITDA ligt tussen 158 miljoen dollar en 162 miljoen dollar, vergeleken met 192,4 miljoen dollar in boekjaar 2026.

Voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027 verwacht de groep een netto-omzet van ongeveer 530 miljoen dollar. Goldfarb stelt dat het bedrijf het nieuwe jaar ingaat vanuit een sterke positie, ondersteund door 406,7 miljoen dollar aan liquide middelen op de balans.