Moederbedrijf Lee en Wrangler stelt jaarprognose naar boven bij

Kontoor Brands, Inc. - het moederbedrijf van onder andere Lee en Wrangler - is positiever gesteld na het onthullen van de resultaten van het derde kwartaal. Vanwege de gerapporteerde resultaten stelt het bedrijf de prognose voor het gehele boekjaar bij naar boven, zo is te zien in de financiële update.

Het derde kwartaal betekende voor Kontoor Brands, Inc. een omzetstijging van 2 procent. Deze is vooral te danken aan de resultaten in thuisregio de Verenigde Staten. De internationale omzet nam namelijk juist af, maar omdat de groep VS simpelweg vier keer zoveel omzet draait dan op de internationale markten, komt Kontoor toch uit met een plus. De omzet komt daardoor neer op 670 miljoen dollar in het derde kwartaal. Omgerekend is dit 616,6 miljoen euro.

Voor het gehele boekjaar verwacht het bedrijf nu een omzet rond de 2,6 miljard dollar. Dat is 30 miljoen dollar meer dan de eerdere verwachting. “We stellen de prognose naar boven bij vanwege de beter-dan-verwachte resultaten in het derde kwartaal, sterkere winstgevendheid en kasstroom”, aldus Scott Baxter, CEO van Kontoor Brands, Inc. in het bericht.