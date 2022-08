Moederbedrijf Michael Kors, Versace en Jimmy Choo ziet omzet met 8,5 procent stijgen

Alle drie de dochterbedrijven van luxegroep Capri Holdings Limited presteerden in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 beter dan verwacht, zo is te lezen in een persbericht van Capri. De omzet van de groep steeg in de drie maanden voorafgaand aan 2 juli 2022 met 8,5 procent naar 1,36 miljard dollar (1,33 miljard euro).

De omzetgroei werd nog ingeperkt door mindere resultaten in de regio China, waar in het voorjaar aangescherpte coronamaatregelen werden ingevoerd. Deze regio niet meegerekend steeg de omzet van Capri Holdings Limited met vijftien procent.

Michael Kors, het grootste merk van de groep, zag de omzet met 4,8 procent stijgen naar 913 miljoen dollar. Bij Versace nam de omzet met 14,6 procent toe naar 275 miljoen dollar. Bij Jimmy Choo was de omzetgroei het sterkst: daar stegen de verkoopcijfers met 21,1 procent naar 172 miljoen dollar.

Wel nam het bedrijfsresultaat van Capri Holdings Limited iets af, van 258 miljoen dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2022 naar 231 miljoen dollar een jaar later. De resultaten werden getekend door coronamaatregelen, maar ook door toenemende transportkosten en verstoringen in de toeleveringsketen. Het is mogelijk dat deze ook in de komende periode nog effect blijven hebben op de prestaties van Capri, maar John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri, is 'optimistisch', zegt hij. Capri Holdings is goed gepositioneerd om meerdere jaren lang omzet- en inkomstengroei te kunnen genereren."