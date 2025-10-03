Moederbedrijf Moschino start schuldsaneringsprocedure; aandeel keldert op de beurs

De handel in Aeffe-aandelen is opgeschort wegens een te sterke koersdaling. Dit volgt op het besluit van gisteren van de raad van bestuur van Aeffe spa om een schuldsaneringsprocedure te starten. Aeffe is een luxegoederenconcern, genoteerd aan het Euronext Star Milan-segment van de Italiaanse beurs, en is eigenaar van internationale merken als Alberta Ferretti, Moschino en Pollini.

Het verzoek is al ingediend en betreft het moederbedrijf en dochteronderneming Pollini

Het verzoek is al ingediend en betreft het moederbedrijf en dochteronderneming Pollini. De andere bedrijven binnen de groep vallen buiten dit initiatief.

Volgens een verklaring van het bedrijf is het besluit om dit instrument uit de nieuwe Italiaanse faillissementswet te gebruiken, genomen om stabiliteit en tijdelijke bescherming te garanderen. Deze maatregel geeft het management van het beursgenoteerde luxeconcern de tijd om de reeds vastgestelde financiële herstelmaatregelen door te voeren. Dit gebeurt in een context die de afgelopen maanden bijzonder complex is gebleken voor de mode- en luxesector.

Het bedrijf benadrukt dat de financiële moeilijkheden voortkomen uit een brede krimp die de hele kledingsector treft. Het bedrijf wijst met name op een aanzienlijke verslechtering van de vraag in de weken tussen eind augustus en september 2025.

“Het verzoek om toegang tot de schuldsaneringsprocedure en de activering van beschermende maatregelen is zorgvuldig overwogen als de meest geschikte oplossing. Het doel is stabiliteit te garanderen voor de periode die nodig is om de financiële spanningen bij het bedrijf en Pollini te boven te komen. Deze spanningen zijn het gevolg van de diepe crisis in de luxe kledingsector en de recente negatieve ontwikkelingen eind augustus-september 2025. De procedure moet de activa van Aeffe en Pollini beschermen, de bedrijfscontinuïteit waarborgen en de belangen van alle stakeholders behartigen”, legt het management uit in de verklaring.

Kpmg Advisory spa is aangesteld als financieel adviseur; Advocatenkantoor Orsingher Ortu Avvocati Associati zal Aeffe en Pollini ondersteunen op juridisch gebied.