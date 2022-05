Moederbedrijf Moschino verdubbelt nettowinst in eerste kwartaal

Aeffe S.p.A., het moederbedrijf van onder andere modemerk Moschino, heeft in het eerste kwartaal de nettowinst ruim verdubbeld, zo blijkt uit het kwartaalverslag van de groep. De nettowinst steeg van 3,7 miljoen euro naar 8,9 miljoen euro. Het ebitda schoot eveneens omhoog van 14,1 miljoen euro naar 20,4 miljoen euro.

Niet alleen de nettowinst en ebitda werden in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar flink opgevoerd, ook de omzet zag een stijging. Aeffe S.p.A. behaalde in de periode een omzetplus van 26,8 procent waardoor de omzet op 101,6 miljoen euro uitkwam.

Verdeeld over de diverse regio’s waarin de modegroep actief is, werd de meeste omzet behaald in thuisland Italië. Het land was goed voor een omzet van 42,7 miljoen euro in het kwartaal dankzij een stijging van 24,6 procent. De hoogste groei werd echter gezien in Amerika, waar de omzet met 91,7 procent steeg naar 9,6 miljoen euro. In Europa, exclusief Italië, werd een omzet behaald van 31,6 miljoen euro dankzij een stijging van 37,7 procent. Alleen in de regio’s Azië en de ‘rest van de wereld’, zoals Aeffe S.p.A. het aanduidt in het verslag, werd een daling gezien van 1,2 procent. De regio’s waren goed voor 17,6 miljoen euro.

Aeffe, dat het moederbedrijf is van Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini, haalt de meeste omzet uit de wholesale kanalen. De wholesale-tak is goed voor 78 miljoen euro dankzij een plus van 20,1 procent in het kwartaal. De eigen retailkanalen leverde het bedrijf een omzet van 19,5 miljoen euro op dankzij een jaar op jaar stijging van 61,2 procent. Ook verdient Aeffe S.p.A. nog aan royalties die in het kwartaal 3,9 miljoen euro opbrachten.