Moederbedrijf Moschino ziet omzet teruglopen en noteert een klein verlies

Aeffe SpA, het moederbedrijf van onder andere Moschino, heeft in het eerste kwartaal de resultaten terug zien lopen. Niet alleen daalde de omzet met 8,4 procent in het kwartaal, het noteerde ook een netto verlies van 0,3 miljoen euro.

Door de daling kwam de omzet neer op 93,2 miljoen euro, terwijl deze een jaar eerder in het eerste kwartaal nog op 101,6 miljoen euro lag. De grootste dalingen waren te zien in de regio's Europa en de Verenigde Staten. Daar nam de omzet met 13 en zelfs 45 procent af, zo blijkt uit het financiële verslag. In thuisland Italië en de regio Azië bleef de omzet stabiel in vergelijking met een jaar eerder.

Het netto inkomen van Aeffe SpA kwam dus neer op 0,3 miljoen, maar ook een andere winstindicator liep terug, het aangepaste ebitda. Het ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) daalde van 20,4 miljoen euro naar 12,3 miljoen euro.

Uitvoerend voorzitter van Aeffe SpA, Massimo Ferretti, meldt in het statement dat de behaalde resultaten toe te schrijven zijn aan de strategische reorganisatie van de groep die van start is gegaan in 2022. Zo zijn er veranderingen aangebracht in de structuur van Moschino en heeft de groep de distributie van het merk in de Chinese markt in eigen handen genomen. Deze dingen hebben allen invloed gehad op de resultaten, zo meldt de groep, maar moet in de toekomst zorgen voor betere resultaten voor het bedrijf.

Naast Moschino heeft Aeffe SpA ook nog de merken Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini in het portfolio.