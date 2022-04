‘Moederbedrijf Nikkie en Fifth House haalt kleine 6 miljoen winst in 2021’

N- Brands (het moederbedrijf van zowel Nikkie, Fifth House en Sustain) heeft in het boekjaar 2021 een winst van 5,8 miljoen euro behaald, zo meldt Quote. Het is een stijging van ruim een miljoen euro in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder.

Nikkie Plessen, de oprichter van N-Brands, doet tegen Quote echter geen uitspraken over de omzetcijfers van 2021. Wel geeft ze tegen het platform aan dat de online omzetten blijven stijgen en de winkelomzetten weer op het niveau van voor corona liggen. “Worden we in 2022 niet weer gehinderd door corona, dan verwachten wij nog een keer een groei van twintig procent. Het eerste kwartaal hebben wij in elk geval in de lijn afgesloten,” aldus Plessen tegen Quote.

Wat ooit begon met het modemerk Nikkie is uitgegroeid tot veel meer. Zo is er het kindermodemerk Nik & Nik, het damesmodemerk Fifth House, het herenmodemerk Sustain en het overkoepelende N Brands. N Brands functioneert als een retailer waar alle andere merken te vinden zijn. N Brands opende in 2019 ook een eigen winkel in Zwolle waar al de merken werden samengebracht.