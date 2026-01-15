‘Moederbedrijf Nikkie en Fifth House ziet omzet teruglopen’

Het modeconcern N-Brands, bekend van onder meer Nikkie en Fifth House, verkeert volgens Quote in financieel zwaar. De situatie zou zijn ontstaan nadat Nikkie Plessen en haar partner Ruben Bontekoe eind 2023 een deel van het bedrijf verkochten aan investeerder Capital A Fund, dat sindsdien de zeggenschap heeft.

Volgens berichtgeving van Quote daalden de inkomsten van N-Brands in 2024 met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat resulteerde in een verlies van circa 250.000 euro. Precieze omzetcijfers worden echter niet gegeven. De problemen lijken daarmee niet van korte duur: op basis van de jaarrekening wordt aangenomen dat de prestaties in 2025 verder onder druk zijn komen te staan.

De verkoop aan Capital A Fund volgde op een periode waarin de waardering van het bedrijf werd geschat op ongeveer 60 miljoen euro. N-Brands omvat meerdere activiteiten, waaronder de merken Nikkie, Fifth House, Nik&Nik, Selected by Kate Moss en cosmeticalijn N Beauty. Sinds de instap van de investeerder lijkt de financiële ruimte echter beperkt. Aandeelhouders Capital A, Plessen en Bontekoe moesten gezamenlijk 2 miljoen euro bijstorten om de liquiditeit op peil te houden. Daarnaast werd een lening van 2,5 miljoen euro omgezet in aandelen.

Ook met financiers zijn nieuwe afspraken gemaakt. “Aflossingstermijnen op leningen werden doorgeschoven en N-Brands ging om tafel met banken om de convenanten (leenafspraken) te laten aansluiten ‘bij de lagere ebitda’”, zo schrijft Quote. Daarmee wordt duidelijk dat het bedrijf ruimte zocht om aan zijn verplichtingen te blijven voldoen nu de winstgevendheid onder druk staat.

Wat precies heeft geleid tot de verdere verslechtering van de cijfers in 2025 blijft vooralsnog onduidelijk. Zowel bij oprichters Plessen en Bontekoe als bij Capital A Fund werd door Quote geen nadere toelichting verkregen.