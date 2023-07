Moederbedrijf Noppies start herstructureringstraject, winkels gaan sluiten

Nine & Co. en dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V. zijn een herstructureringstraject gestart, zo bevestigt een woordvoerder van Nine & Co. in een persbericht. De herstructurering houdt in dat op korte termijn de Nederlandse en Belgische winkels van de merken van Nine & Co. zullen sluiten, zo is te lezen in het bericht. Nine & Co. is het moederbedrijf van de merken Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums.

Het bedrijf heeft een beroep gedaan op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Hiermee kan het een onderhands akkoord aanbieden aan de schuldeisers. De wet stelt bedrijven met een gezonde basis, maar met een op korte termijn te hoge schuldenpositie, in staat een akkoord te sluiten met schuldeisers. Op deze manier kan een deel van de schulden gesaneerd worden en een faillissement worden voorkomen.

Als onderdeel van de herstructurering zullen de winkels in Nederland en België sluiten. De groep heeft negen winkels in Nederland en drie in België. Wanneer deze precies dicht gaan is op dit moment onbekend. Ook is niet bekend welk effect de herstructurering heeft op de werknemers van Nine & Co. In totaal werken er meer dan 200 medewerkers voor de groep en haar dochterbedrijven.

Nine & Co. benadrukt dat de verkoopactiviteiten via wholesale onverminderd door gaan. Dit zal zijn via de eigen webshops en via online marketplaces zoals Zalando, About You en Bol.com.

“Het is erg spijtig dat Nine & Co. in deze situatie terecht is gekomen, nadat wij alles in het werk hebben gesteld om de economische tegenwind het hoofd te bieden,” aldus CEO van Nine & Co, Anne-Gien Haan, in het bericht. “Helaas rest ons nu geen andere optie dan een schuldsaneringsakkoord aan onze schuldeisers voor te leggen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat onze schuldeisers akkoord gaan met ons voorstel omdat zij onder dit voorstel beter af zullen zijn dan bij een faillissement van Nine&Co. Wij hadden ons een andere voorstelling van de toekomst gemaakt en waren tot voor kort in de veronderstelling dat wij de uitdagende economische omstandigheden zonder blijvende bedrijfsschade het hoofd konden bieden en zonder onze crediteuren bij onze problemen te moeten betrekken. Ook voor de medewerkers van de Nine&Co Groep in Nederland, België en Duitsland en alle leveranciers van onze winkels en onze online webshops breekt, net als voor de directie en de eigenaren van de Nine&Co Groep, een moeilijke tijd aan. Wij stellen alles in het werk om verdere schade voor crediteuren en ontslagen van medewerkers te beperken.”

Nine & Co. geeft in het persbericht aan dat het bedrijf diverse maatregelen heeft genomen om de financiële resultaten te verbeteren. Helaas zijn deze ingrepen niet toereikend geweest om de negatieve financiële effecten van marktbrede ontwikkelingen teniet te doen. De kindermode en zwangerschapsmode groep geeft aan dat de economische gevolgen van de pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd tot onvoorziene demografische en macro-economische effecten. Deze effecten hebben de bedrijfsvoering van Nine & Co. ernstig verstoord.