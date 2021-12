Moederbedrijf Sacha, Sissy-Boy en Manfield verhuist naar Den Bosch

De Termeer Groep, het Nederlandse moederbedrijf van Sacha, Manfield en Sissy-Boy, verhuist het hoofdkantoor van Tilburg naar Den Bosch. Dit meldt eigenaar Ward Termeer tegen het Brabants Dagblad.

De verhuizing van het hoofdkantoor betekent dat De Termeer Groep na 113 jaar Tilburg verlaat. Het bedrijf laat daardoor het pand op het bedrijventerrein Het Laar achter, maar ook de marketing en e-commerce afdeling die in een ander pand in de stad zit, verhuist naar den Bosch. In april moet de de verhuizing naar het kantoorgebouw Belvédère II in Den Bosch klaar zijn.

“Ik wil die twee groepen weer bij elkaar hebben. Er zit maar tweehonderd meter tussen, maar daardoor ontbreekt wel de mogelijkheid om elkaar aan het bureau of bij de koffieautomaat te ontmoeten. Die spontane ontmoetingen stimuleren de creativiteit,” aldus Termeer tegen het Brabants Dagblad. De keuze voor Den Bosch werd gemotiveerd doordat de stad onder andere beter bereikbaar is vanuit andere delen van het land. “Ik heb puur en alleen gekeken naar wat het bedrijf nodig heeft om het best te presteren en te overleven. Als ik mensen uit Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Rotterdam wil aantrekken heeft Den Bosch gewoon betere kaarten.

Het kantoor dat de Termeer Groep in Amsterdam heeft, waar dertig man werkt, blijft wel behouden.