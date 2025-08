Moederbedrijf Saucony verrast met sterke groei in tweede kwartaal

De Amerikaanse schoenen- en kledingproducent Wolverine World Wide Inc. heeft in het tweede kwartaal van 2025 zijn groei voortgezet. Het concern maakte woensdag onverwacht sterke omzet- en winststijgingen bekend.

In de drie maanden voorafgaand aan 28 juni bedroeg de totale omzet 474,2 miljoen Amerikaanse dollar (408,9 miljoen euro). Dit is een stijging van 11,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 10,3 procent.

Merrell en Saucony drijven de groei

De aanzienlijke plus is te danken aan de dubbele groeicijfers van de belangrijkste merken, Merrell (10,7 procent) en Saucony (41,5 procent). Deze compenseerden de verliezen bij Wolverine (min 7,5 procent) en Sweaty Betty (min 6,1 procent) ruimschoots.

Dankzij de omzetgroei en een stijging van de brutomarge van 43,1 naar 47,2 procent, steeg het bedrijfsresultaat met 39,9 procent tot 40,7 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst steeg met 88,7 procent tot 26,8 miljoen Amerikaanse dollar (23,1 miljoen euro). De winst per aandeel steeg van 0,17 dollar naar 0,32 dollar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de winst per aandeel zelfs van 0,15 dollar naar 0,34 dollar.

CEO en president Chris Hufnagel toonde zich zeer tevreden met de recente ontwikkelingen. "Onze resultaten in het tweede kwartaal overtroffen onze verwachtingen, wat resulteerde in de sterkste omzetgroei in jaren", verklaarde hij. "Deze groei, gecombineerd met een nieuwe record brutomarge, heeft ertoe bijgedragen dat onze winst per aandeel meer dan verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar."

Omzet zal naar verwachting verder stijgen in het derde kwartaal

Over het eerste halfjaar kwam de totale omzet uit op 886,5 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is een stijging van 8,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep stond een nettowinst van 37,9 miljoen Amerikaanse dollar, na een verlies van 0,3 miljoen dollar in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Gezien de aanhoudende onzekerheid over het internationale handelsbeleid en de macro-economische omstandigheden, heeft het management opnieuw afgezien van het afgeven van prognoses voor het gehele boekjaar. Voor het derde kwartaal wordt een omzetgroei van 2,1 tot 4,4 procent verwacht, tot 450 à 460 miljoen Amerikaanse dollar. De winst per aandeel zal naar verwachting tussen de 0,24 en 0,28 Amerikaanse dollar liggen.