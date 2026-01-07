Moederbedrijf schoenenmerk Gola overgenomen

Het Japanse conglomeraat Marubeni Corporation, actief in diverse sectoren zoals lifestyle, voeding, landbouw, chemie en energie, heeft de Britse schoenmerkeigenaar Jacobson Group Limited overgenomen. Jacobson Group is eigenaar van het klassieke Britse sneakermerk Gola. De overname is een stap in de vorming van een businessplatform voor lifestylemerken. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De overname verloopt via Marubeni Consumer Platform US (MCPU), een speciaal investeringsplatform van Marubeni’s Next Generation Corporate Development Division. Het doel van deze divisie is de opbouw van een schaalbaar businessplatform voor lifestylemerken.

De divisie betrad in 2024 de markt voor lifestylemerkbeheer door de overname van R.G. Barry Corporation (RGB). RGB is eigenaar van merken als Dearfoams, marktleider in pantoffels en huisschoenen in de Verenigde Staten. Deze stap is onderdeel van het doel om de Amerikaanse consumentenmarkt te betreden.

De Jacobson Group bezit diverse schoenmerken, waaronder Lotus, Ravel en Frank Wright, en heeft de licentierechten voor Dunlop en Lonsdale. Het vlaggenschipmerk is Gola, opgericht in 1905. Dit merk wordt momenteel gedistribueerd in meer dan dertig landen, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Europa.

Britse Jacobson Group overgenomen door Marubeni Consumer Platform US

Het merk Gola was de motor achter de recordgroei van de Jacobson Group in 2024. De schoenengroep rapporteerde een omzetstijging van 38 procent voor het jaar eindigend op 28 december 2024, tot 36,4 miljoen pond. De groei is te danken aan de snelle expansie van de e-commercekanalen en de sterke prestaties van retail- en distributiepartners in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Ook de toevoeging van nieuwe retailpartners, waaronder John Lewis, Next en Urban Outfitters, en de heruitgave van populaire Gola-archieven zoals de Elan en Tornado, droegen hieraan bij.

In een verklaring stelt MCPU dat de overname de eerste door RGB uitgevoerde investeringsstrategie is. De groep zal de verkoop-infrastructuur en bedrijfsfuncties van RGB integreren met het merkenportfolio van Jacobson. Dit moet de groei versnellen en de strategie voor een schaalbaar, multi-brand lifestyleplatform verder uitbreiden.

Andere merken in de RGB-groep zijn tassenmerk Baggallini, schoenenmerk Planet A, dat milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare kunststoffen gebruikt, en de Columbus Product Group, die private label-oplossingen ontwikkelt. De groep verwierf in december 2025 ook de activa van Green Market Services Co. Inc. (GMS), inclusief de gelicentieerde pantoffeldivisies voor Clarks en Timberland.