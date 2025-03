Moederbedrijf Street One en Cecil ziet omzet fors stijgen

Het Duitse textielconcern CBR Fashion Group heeft in het boekjaar 2024 zijn omzet fors zien stijgen. Ook het bedrijfsresultaat van het moederbedrijf van merken zoals Street One en Cecil overtrof het niveau van het voorgaande jaar.

Zoals het bedrijf op aanvraag van FashionUnited meldde, bedroeg de omzet in het afgelopen jaar 730,0 miljoen euro. Dit komt overeen met een stijging van negen procent ten opzichte van 2023.

Hogere vrachtkosten remmen de resultaatontwikkeling

De concern realiseerde groei in alle distributiekanalen. De meest dynamische ontwikkeling was te zien in de e-commerce met een plus van 17 procent tot 209 miljoen euro. In de groothandel steeg de omzet met bijna vijf procent tot 436 miljoen euro, de opbrengsten in de winkels en outlets namen toe met twaalf procent tot 85 miljoen euro.

Het voor bijzondere waardeverminderingen gecorrigeerde resultaat voor interesten, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) groeide minder sterk dan de omzet. Met 156,0 miljoen euro overtrof het het niveau van het voorgaande jaar met slechts drie procent. Volgens het bedrijf was deze ontwikkeling het gevolg van "tijdelijk aanzienlijk hogere vrachtkosten, die het resultaat met een bedrag van tientallen miljoenen euro hebben belast". De kledingaanbieder benadrukte echter dat hij ondanks deze hogere kosten "bewust de verkoopprijzen stabiel heeft gehouden en in het product heeft geïnvesteerd".