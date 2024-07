‘Moederbedrijf Terre Bleue, Gigue en Zilton vraagt faillissement aan’

De Belgische Duror Fashion Group heeft faillissement aangevraagd, zo melden diverse media op basis van een persbericht. FashionUnited heeft contact gezocht met de modegroep, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen.

De groep is het moederbedrijf van de merken Terre Bleue, Gigue en Zilton. De merken samen hebben een winkelportfolio van 29 winkels. Wanneer het faillissement wordt uitgesproken over Duror Fashion Group zullen er 150 banen verloren gaan.

Duror Fashion Group vraagt faillissement aan

Het familiebedrijf meldt in het persbericht in handen van diverse media dat het bedrijf niet in staat was om de schulden onder controle te krijgen. Factoren die meespelen zijn de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende grondstof- en energieprijzen, inflatie en de onvoorspelbare weersomstandigheden. Daarbij komt ook nog ‘hevige concurrentie’ van fast fashion ketens en tweedehands platforms. Uit de berichten blijkt echter wel dat het merk Gigue wel groei heeft getoond de afgelopen seizoenen, maar dat de merken Zilton en Terre Bleue te maken hadden met dalingen.

Bij het merk Terre Bleue werd recent nog een herpositionering doorgevoerd. Dit had effect op de collectie maar ook de huisstijl en communicatie. De winkels van Terre Bleue moesten ook onder handen genomen worden als onderdeel van de herpositionering maar het is onduidelijk in hoeverre dit al is gebeurd.

Duror Fashion Group had meerdere leningen verkregen in verband met de pandemie als steunmaatregelen. Deze leningen moesten op zondag 30 juni worden afbetaald. Echter slaagde de groep er niet in om een akkoord te bereiken met de schuldeisers om de terugbetaling te rekken, wat leidde tot de faillissementsaanvraag. Het faillissement wordt mogelijk in de eerste week van juli uitgesproken.

Dit artikel wordt mogelijk aangevuld met nieuwe informatie.