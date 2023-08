Moederbedrijf TK Maxx noteert omzetplus van 8 procent in tweede kwartaal

TJX Companies, Inc., het moederbedrijf van onder andere TK Maxx, heeft in het tweede kwartaal een omzetplus van 8 procent genoteerd. De omzet kwam door de stijging neer op 12,8 miljard dollar (11,7 miljard euro).

Naast een gestegen omzet noteert TJX Companies, Inc. ook een gestegen netto-inkomen. Het kerncijfer nam iets toe en belandde daardoor op 1 miljard dollar. Omgerekend naar euro is dit een bedrag van 919,2 miljoen euro.

Het Amerikaanse moederbedrijf van ketens TK Maxx, TJ Maxx, Marshalls, Sierra, Homegoods en Homesense rapporteert in het financiële bericht ook meteen de cijfers voor het eerste halfjaar van het huidige boekjaar. In deze periode ligt de omzetgroei iets lager, namelijk op 6 procent. Het netto inkomen verbeterde wel flink in de periode en steeg van 1,3 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro).

TJX Companies, Inc. geeft dan ook aan dat de gerapporteerde cijfers beter zijn dan verwacht. Dankzij de goede cijfers verhoogt het bedrijf dan ook de verwachting voor het gehele boekjaar dat eindigt op 3 februari 2024. TJX Companies, Inc. verwacht dat de omzet tussen de 3 en 4 procent zal stijgen.