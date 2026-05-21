Moederbedrijf TK Maxx rapporteert sterke kwartaalresultaten boven verwachting

Off-price retailer in kleding en woonartikelen TJX Companies (TJX), gevestigd in de Verenigde Staten en moederbedrijf van onder andere discounter TK Maxx, presenteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 2 mei 2026. De groei overtreft de interne verwachtingen. De groep rapporteert een stijging van 9 procent in de netto-omzet naar 14,32 miljard dollar (12,3 miljard euro) in het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

De geconsolideerde vergelijkbare omzet (like-for-like) stijgt met 6 procent in deze periode. Dit is te danken aan groei in alle divisies en een hoger aantal klanttransacties. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de netto-omzetgroei voor het kwartaal 8 procent. Wisselkoerseffecten zorgen voor een positieve impact van 1 procentpunt.

De nettowinst bereikt 1,33 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,04 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De verwaterde winst per aandeel (EPS) groeit met 29 procent naar 1,19 dollar, vergeleken met 0,92 dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

Divisieprestaties en omzetcijfers

De Marmaxx-divisie, bestaande uit TJ Maxx, Marshalls en Sierra-winkels plus hun e-commerceplatforms in de Verenigde Staten, noteert een netto-omzet van 8,65 miljard dollar. Dit is een gerapporteerde groei van 7 procent. De vergelijkbare omzet voor Marmaxx groeit met 6 procent in het eerste kwartaal.

De Amerikaanse HomeGoods-divisie, met HomeGoods- en Homesense-locaties, behaalt een netto-omzet van 2,51 miljard dollar. Dit is een stijging van 11 procent op gerapporteerde basis, met een vergelijkbare omzetgroei van negen procent.

Ook de internationale activiteiten groeien in dit kwartaal. TJX Canada, met Winners, HomeSense en Marshalls-winkels in Canada, noteert een netto-omzet van 1,29 miljard dollar. Dit is een stijging van 12 procent op gerapporteerde basis en negen procent op basis van constante wisselkoersen. De vergelijkbare omzet stijgt met 7 procent. TJX International, met TK Maxx en Homesense-winkels plus Europese e-commercesites in Europa en Australië, rapporteert een netto-omzet van 1,88 miljard dollar. Dit is een stijging van 13 procent op gerapporteerde basis en 7 procent op basis van constante wisselkoersen, met een vergelijkbare omzetgroei van 4 procent.

Kapitaalallocatie en bijgewerkte financiële vooruitzichten

TJX genereert 1,12 miljard dollar aan operationele kasstroom en sluit het eerste kwartaal af met 5,58 miljard dollar aan liquide middelen. De retailer keert 1,08 miljard dollar uit aan aandeelhouders via de inkoop van 3,80 miljoen gewone aandelen voor 604 miljoen dollar en de uitkering van 471 miljoen dollar aan dividend.

De raad van bestuur keurde eerder een nieuw aandeleninkoop-programma goed voor maximaal 3 miljard dollar aan extra aandeleninkopen. Per 2 mei 2026 is er nog circa 3,5 miljard dollar beschikbaar onder alle actieve programma's.

TJX verhoogt vooruitzichten

Na de prestaties in het eerste kwartaal geeft directeur en president Ernie Herrman aan dat het lente/zomerseizoen 2026 positief van start gaat. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de jaarprognoses. Herrman: "De beschikbaarheid van kwalitatieve merkproducten is uitstekend. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de vele inkoopkansen in de markt."

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2027 verwacht TJX een geconsolideerde vergelijkbare omzetgroei van 2 tot 3 procent, een winstmarge voor belastingen tussen 11,4 en 11,5 procent, en een verwaterde winst per aandeel van 1,15 tot 1,17 dollar.

Voor het volledige boekjaar 2027 verhoogt de groep de verwachting voor geconsolideerde vergelijkbare omzetgroei naar 3 tot 4 procent. De verwachte winstmarge voor belastingen voor het hele jaar stijgt naar 11,9 tot twaalf procent. De verwachting voor de verwaterde winst per aandeel gaat omhoog naar 5,08 tot 5,15 dollar.