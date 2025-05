Moederbedrijf TK Maxx start het nieuwe boekjaar met omzetplus

De Amerikaanse groep TJX Companies Inc. heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 de omzet opnieuw zien stijgen. De winst bleef weliswaar onder het niveau van het voorgaande jaar, maar overtrof de prognose van het management. Dit blijkt uit de actuele cijfers die de off-price specialist, die in Europa vertegenwoordigd is met de ketens TK Maxx en Homesense, woensdag presenteerde.

Ernie Herrman, de algemeen directeur en president van het concern, gaf gezien de recente ontwikkelingen een positieve beoordeling: “Ik ben zeer tevreden met onze resultaten in het eerste kwartaal,” verklaarde hij in een statement. “De totale omzet steeg op vergelijkbare basis met drie procent en lag daarmee aan de bovenkant van onze planning, en zowel de rentabiliteit als de winst per aandeel lagen boven onze verwachtingen.”

In het eerste kwartaal, dat op 3 mei werd afgesloten, bereikte de concernomzet een hoogte van 13,1 miljard dollar (11,6 miljard euro). Dat komt overeen met een stijging van vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis groeiden de opbrengsten met drie procent.

Als gevolg van een iets lagere brutomarge en hogere operationele kosten daalde het resultaat echter. De nettowinst lag op 1,04 miljard dollar (914 miljoen euro) en daarmee ongeveer drie procent onder het niveau van het eerste kwartaal van vorig jaar. De verwaterde winst per aandeel daalde van 0,93 naar 0,92 dollar.

Het management handhaafde de jaarprognoses voor 2025/26. Onder de voorwaarde van gelijkblijvende invoerrechten rekent het bedrijf dus nog steeds met een omzetstijging op vergelijkbare basis van twee tot drie procent en een winstmarge voor belastingen tussen 11,3 en 11,4 procent. De verwaterde winst per aandeel, die vorig jaar 4,26 dollar bedroeg, zal naar verwachting stijgen tot 4,34 tot 4,43 dollar.