Moederbedrijf TK Maxx ziet omzet licht stijgen in eerste kwartaal

TJX Companies, Inc., het moederbedrijf van onder andere de keten TK Maxx, heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet met 3 procent zien stijgen. Door de stijging komt de omzet in de periode neer op 11,8 miljard dollar (10,9 miljard euro).

Niet alleen steeg de omzet in het kwartaal - ook het netto inkomen van het bedrijf steeg. Het netto inkomen maakte een sprong van 587 miljoen dollar naar 891 miljoen dollar (van 542,6 miljoen euro naar 823,6 miljoen euro) in het eerste kwartaal.

De resultaten van het kwartaal zijn dermate goed, dat TJX Companies, Inc. heeft besloten de verwachting voor gehele boekjaar te verhogen. Dit doet het voor het winstmarge voor belastingen en de winst per aandeel. Het winstmarge voor belastingen komt naar verwachting uit tussen de 10,3 en 10,5 procent voor het gehele boekjaar en de winst per aandeel tussen de 3,49 en 3,58 dollar.

TJX Companies, Inc. is het moederbedrijf van de ketens Marmaxx, HomeGoods, HomeSense, Marshalls, Sierra, TJ Maxx en TK Maxx.