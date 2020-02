Moederbedrijf TK Maxx ziet omzet met 7 procent groeien in FY2020

TJX Companies, Inc., moederbedrijf van off-price winkelketen TK Maxx, realiseerde in fiscaal 2020 een omzet van 41,7 miljard dollar (38,4 miljard euro). Dat komt neer op een groei van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit het vanmiddag gepubliceerde jaarrapport van het Amerikaanse bedrijf. Het netto-inkomen groeide naar 3,3 miljard dollar (3,0 miljard euro).

Over de laatste drie maanden van het boekjaar rapporteert TJX Companies een omzetstijging van 10 procent naar 12,2 miljard dollar (11,2 miljard euro).

“Voor het volledige boekjaar hebben we sterke resultaten geboekt. De geconsolideerde omzet steeg met 4 procent ten opzichte van de 6 procent vorig jaar, wat ons vierentwintigste opeenvolgende jaar van omzetgroei markeert,” verklaart Ernie Herrman, voorzitter en CEO van TJX Companies, in het rapport. “We zijn ook erg trots op een jaaromzet van 40 miljard, een enorme mijlpaal voor ons bedrijf.”

De omzet van TJX International, waar de markten Europa en Australië onder vallen, groeide van 5,3 miljard dollar (4,9 miljard euro) naar 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro). Het bedrijf zag de omzet van TJX Canada toenemen van 3,9 miljard dollar (3,6 miljard euro) naar 4,0 miljard dollar (3,7 miljard euro). De omzet in de Verenigde Staten groeide van 24,1 miljard dollar (22,2 miljard euro) naar 25,7 miljard dollar (23,6 miljard euro). Het bedrijf is, naast TK Maxx, eigenaar van de ketens Marshalls, HomeGoods, Sierra en Home Sense. De vier laatstgenoemde ketens zijn uitsluitend aanwezig in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada.

Gedurende fiscaal 2020 opende TJX Companies 223 nieuwe winkels, waarmee het totaal aantal filialen wereldwijd nu 4.529 bedraagt. In Nederland beschikt het bedrijf over ruim tien TK Maxx-winkels, onder andere in Rotterdam en Nijmegen. Morgen gaan de deuren van een nieuw filiaal in Arnhem open, is te zien op de Nederlandse website van TK Maxx. In de rest van Europa heeft TK Maxx winkels in Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Polen.

