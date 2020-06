Moederbedrijf Tom Tailor insolvent, merk krijgt lening voor voortbestaan

Er gebeurt een hoop bij Tom Tailor. Tom Tailor Holding SE is insolvent, dochterbedrijf Bonita GmbH heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd, maar Tom Tailor GmbH heeft een lening ontvangen van 100 miljoen euro. De lening moet ervoor zorgen dat het merk kan blijven voortbestaan.

De bedrijven maakte dit nieuws gisteravond bekend. Het is een hoop om uit te pakken. Tom Tailor Holding SE is het moederbedrijf van zowel Tom tailor GmbH en Bonita GmbH. het bedrijf had een aanvraag ingediend bij de Duitse overheid voor een garantie van een lening die de hele groep zou ondersteunen. De overheid is echter van mening dat Bonita, een van de dochterbedrijf van de holding, niet in aanmerking kwam voor financiering. Hierdoor werd niet een garantie afgegeven waar de gehele groep mee ondersteund kan worden. Bonita heeft hierdoor bescherming tegen schuldeisers aangevraagd en de Holding zag zich genoodzaakt om insolventie aan te vragen.

De procedures bij Bonita en Tom Tailor Holding SE hebben geen effect op het merk Tom Tailor dat apart is ondergebracht onder Tom Tailor GmbH. Voor dit bedrijf is dus wel een garantie van de overheid voor een lening van 100 miljoen euro verkregen. Het merk kan het bedrijf voortzetten zonder enige problemen. De lening loopt tot en met 30 september 2024. Ook zal de bestaande financiering van 28,5 miljoen euro door Fosun International Limited wordt verlengd tot 31 december 2024.