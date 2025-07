Moederbedrijf Tommy Hilfiger, PVH, schrapt functies op hoofdkantoor in Amsterdam

PVH, het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, heeft een aantal functies op het hoofdkantoor geschrapt. De meeste van deze functies bevonden zich op het EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam.

Volgens een verklaring aan Drapers, uitgegeven door een woordvoerder van de groep, is de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse (EMEA) tak van het bedrijf 'in ontwikkeling'. Het bedrijf wil 'zijn volledige potentieel in de regio benutten en duurzame, winstgevende groei op lange termijn stimuleren'.

De woordvoerder vervolgde: "Als gevolg hiervan hebben sommige medewerkers een functiewijziging ondergaan en zijn sommige functies komen te vervallen. We zullen de getroffen medewerkers ondersteunen bij de overgang."

In het eerste kwartaalrapport voor boekjaar 25 verlaagde PVH zijn winstverwachting te midden van een aanhoudend uitdagend economisch klimaat. Het Amerikaanse douanebeleid werd genoemd als de belangrijkste oorzaak voor bezorgdheid, waardoor de groep zijn winstdoelstelling herzag van de oorspronkelijke 12,40 tot 12,75 dollar naar 10,75 tot 11 dollar.

Tijdens het kwartaal maakte het bedrijf een verlies vóór belastingen van 349 miljoen dollar (300 miljoen euro), een daling ten opzichte van een winst vóór belastingen van 187 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De brutowinst daalde ook met drie procent op jaarbasis tot 1,16 miljard dollar.

FashionUnited heeft contact opgenomen met PVH voor meer informatie.