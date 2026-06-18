Moederbedrijf Ugg verliest rechtszaak tegen Amerikaanse retailer Quince over namaak

Deckers Outdoor Corp (eigenaar van het merk Ugg) verliest een spraakmakende rechtszaak tegen Quince over namaakversies van Uggs Australische shearling laarzen.

Een federale jury in Californië oordeelt dat het ontwerpoctrooi van Deckers ongeldig is. Hoewel de laarzen van Quince mogelijk inbreuk maakten op het octrooi, is het ongeldig vanwege functionele, onbepaalde en voor de hand liggende ontwerpkenmerken.

Deckers klaagde Quince voor het eerst aan in 2023 wegens vermeende inbreuk op het Amerikaanse octrooi nr. D927,161. Dit is een ontwerpoctrooi dat het ontwerp van objecten beschermt in plaats van uitvindingen. Het octrooi heeft specifiek betrekking op de Ugg Classic Ultra Mini-laars.

Deze laatste uitspraak is een nieuwe tegenslag voor Deckers in dit langlopende geschil. De modegroep, die ook eigenaar is van Hoka en Teva, diende eerder in de juridische strijd al merkrechtelijke claims in tegen Quince.

Vorig jaar oordeelde een Amerikaanse districtsrechter echter dat het Ugg-ontwerp te generiek is voor bescherming van de handelsstijl.

Quince diende vervolgens in februari een antitrustzaak in tegen Deckers. Het bedrijf beschuldigt de eigenaar van Ugg van een poging tot een onrechtmatig monopolie op algemene, categoriebrede schoenkenmerken zoals ronde neuzen en dikke zolen.