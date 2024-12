Moederbedrijf van Karl Lagerfeld verhoogt jaarprognose

De Amerikaanse modegroep G-III Apparel Group Ltd. heeft dinsdag gemengde kwartaalcijfers gepresenteerd voor het derde kwartaal van boekjaar 2024/25. Hoewel de winst het niveau van vorig jaar niet haalde, lag deze wel boven de verwachtingen. Hierdoor verhoogde het moederbedrijf van merken zoals Donna Karan, DKNY, Karl Lagerfeld en Sonia Rykiel haar winstverwachting voor het gehele jaar.

In de drie maanden voorafgaand aan 31 oktober bereikte de groepsomzet een hoogte van 1,09 miljard US dollar (1,03 miljard euro). Dit betekende een stijging van 1,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar bleef achter bij de verwachtingen. Het bedrijf wees hiervoor naar de algemeen moeilijke marktsituatie, ongebruikelijke weersomstandigheden en verstoringen in de leveringsketen. In het laatste kwartaal trok de afzet van de merken van de groep echter weer aan, aldus een persbericht.

De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, daalde met 10,1 procent tot 114,8 miljoen US dollar (109,1 miljoen euro), mede als gevolg van hogere marketinguitgaven. Deze winst viel echter aanzienlijk hoger uit dan vooraf verwacht.

Op basis van de huidige cijfers heeft het concern haar jaarprognoses aangepast. Het rekent nu op een omzetgroei van ongeveer twee procent tot 3,15 miljard US dollar. Eerder werd rekening gehouden met 3,20 miljard US dollar. De doelstelling voor de nettowinst, die voorheen tussen de 179,0 en 184,0 miljoen US dollar lag, werd verhoogd naar 185,0 tot 190,0 miljoen US dollar.