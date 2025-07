Moederbedrijf van Roberto Cavalli bevestigt: merk is niet te koop

DAMAC Group, het moederbedrijf van het Italiaanse Roberto Cavalli, heeft bevestigd dat het merk niet te koop is. Deze reactie komt naar aanleiding van speculaties in de media dat het bedrijf strategische opties voor het merk zou onderzoeken.

In een verklaring aan FashionUnited op 31 juli zei een woordvoerder van de DAMAC Group: “Sinds de overname van Roberto Cavalli in 2019 heeft DAMAC aanzienlijk geïnvesteerd in de groei en het succes van het bedrijf.

“Roberto Cavalli is niet te koop. We blijven, zoals altijd, geïnteresseerd in strategische partners die waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.”

De speculaties over het eigendom van Cavalli begonnen vorige maand te circuleren, toen het merk zei dat het op zoek was naar ‘strategische allianties’ met het oog op groeimogelijkheden. In een verklaring aan Reuters zei het bedrijf: “Dit proces zal worden uitgevoerd met de deelname van alle relevante aandeelhouders.”

Het bedrijf had destijds niet verduidelijkt of het een verkoop van de gehele onderneming overwoog of dat het op zoek was naar een minderheidsinvesteerder.

Na de overname van Cavalli, nadat het merk failliet was gegaan, startte DAMAC Group, eigendom van de Emirati-zakenman Hussain Sajwani, met een turnaround-strategie voor het merk.

Veel van de inspanningen waren gericht op het versterken van de aanwezigheid van Cavalli in het Midden-Oosten, waar het vastgoedprojecten heeft opgezet en heeft deelgenomen aan evenementen zoals de Dubai Fashion Week.

Cavalli heeft ook nieuwe ondernemingen verkend, zoals een licentieovereenkomst voor een wooncollectie, samenwerkingen met cultureel relevante merken zoals Skims en een reeks winkelopeningen in Europa, Azië en Noord-Amerika, waarmee het zijn portfolio diversifieert.