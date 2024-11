Moederbedrijf van TK Maxx noteert omzet- en winststijging in derde kwartaal

De Amerikaanse retailgroep TJX Companies Inc. zet de groei door. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van boekjaar 2024/25 zowel omzet- als winstgroei gerealiseerd. De off-price specialist, die in Nederland vertegenwoordigd is met de keten TK Maxx, verhoogde daarom de verwachting voor het gehele boekjaar.

In het derde kwartaal kwam de omzet van de gehele groep neer op 14,1 miljard dollar (omgerekend zo'n 13,3 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van zes procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Flinke groei werd er genoteerd in de internationale takken van TJX Companies Inc. Deze takken worden gebundeld in 'TJX International' in het financieel verslag en beslaan Europa en Australië. De gezamenlijke omzet in deze regio's steeg met 16 procent tot 1,89 miljard US dollar. De retailgroep is van plan verder uit te breiden in Europa, zo is te lezen in het verslag. In 2025 moet de eerste TK Maxx vestiging in Spanje open gaan.

Dankzij hogere marges steeg de nettowinst met 8,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot bijna 1,30 miljard dollar (1,23 miljard euro). Dit was aanleiding voor het concern om de winstverwachtingen te verhogen. Voor het lopende boekjaar rekent het nu op een winstmarge vóór belastingen van 11,3 procent en een verwaterde winst per aandeel tussen 4,15 en 4,17 US dollar. Eerder werd 4,09 tot 4,13 US dollar verwacht.