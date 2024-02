Moederbedrijf Viktor&Rolf en Maison Margiela ziet omzet stijgen tot 1,8 miljard

Modegroep OTB heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een netto omzet van 1,8 miljard euro. Dit bereikte de groep dankzij een omzetstijging van 9,1 procent bij huidige wisselkoersen.

Het bedrijf, dat onder andere het moederbedrijf is van Diesel, Viktor&Rolf en Maison Margiela, schrijft de groei toe aan ‘de sterke resultaten van luxe merken en de ommekeer van Diesel’. Diesel toonde in het boekjaar een omzetgroei van 13,1 procent. Volgens OTB heeft het merk zich geherpositioneerd en heeft het de aandacht getrokken van Gen-Z. Deze generatie is nu goed voor 35 procent van het klantenbestand van Diesel.

Maison Margiela, Diesel en Aziatische markt stuwen groei van Italiaanse OTB

Maison Margiela is een van de merken die door OTB wordt uitgelicht in het jaarverslag. Het Belgische luxemerk zag een omzetstijging van 23 procent in het boekjaar. Vooral in China en Korea werd een uitzonderlijke omzetgroei genoteerd, namelijk 72,4 procent.

Wat al te zien is bij de resultaten van de afzonderlijke merken, is dat OTB in de Asia-Pacific regio goede resultaten boekte. De groep geeft dan ook aan dat de regio steeds belangrijker wordt voor het Italiaanse bedrijf. OTB ziet potentie in diverse Aziatische markten waaronder Japan, China en Korea.

Het ebitda van OTB bedroeg 348 miljoen euro. Het ebitda is de winst voor rente, belastingen, afschrijven en amortisatie.