Moederbedrijf Wrangler en Lee gaat operationeel model herzien

Kontoor Brands, Inc. lanceert Project Jeanius. Het moederbedrijf van zowel Wrangler als Lee wil de operationele activiteiten versterken en verbeteren, zo is te lezen in het jaarverslag van het bedrijf.

Kontoor Brands, Inc. is een spin-off van VF Corporation. Vijf jaar geleden trok VF Corporation de denimmerken los van de groep en bracht ze onder in Kontoor Brands, Inc. Laatstgenoemde geeft nu aan dat het sindsdien de structuur had aangehouden die VF Corporation had opgezet. Daar komt nu een einde aan.

Project Jeanius moet de groep nu in staat stellen om ‘kapitaal bronnen aan te boren om groeimogelijkheden te ondersteunen, winstgevendheid te verbeteren en een hoger rendement op geïnvesteerd vermogen te realiseren’. Het project moet ook ‘processen, systemen en het operationele model versimpelen en transformeren’. Dit zou een snellere ‘speed to market’ opleveren en dankzij data de inzichten in de resultaten verbeteren en het proces van beslissingen versnellen.

In totaal moet het project tussen de 50 miljoen en 100 miljoen aan verbetering in de brutowinst opleveren. Kontoor Brands, Inc. benadrukt dat Project Jeanius een plan is voor meerdere jaren en dat de impact voor het eerst terug te zien zal zijn in het vierde kwartaal van het boekjaar 2024. In de boekjaren 2025 en 2026 moeten verdere resultaten te zien zijn.

Het bericht gaat samen met een update van de jaarcijfers. Kontoor Brands, Inc. rapporteert een omzet van 2,6 miljard dollar in het boekjaar 2023. Dit betekent dat de omzet nagenoeg gelijk is gebleven in vergelijking met een boekjaar eerder.