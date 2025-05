Hugo Boss ziet omzet en winst dalen in Q1

Het Duitse modeconcern Hugo Boss AG heeft in het eerste kwartaal van 2025 last gehad van de lastige marktomstandigheden. Op dinsdag maakte het bedrijf bekend dat zowel de omzet als de winst zijn gedaald. Toch houdt het vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar.

Samenvatting Hugo Boss AG heeft in het eerste kwartaal van 2025 een daling in omzet en winst ervaren.

De omzet daalde met 2 procent tot 999 miljoen euro, met verliezen in alle marktregio's.

Het bedrijf handhaaft de jaarlijkse prognoses en verwacht een omzet van 4,2 tot 4,4 miljard euro.

“Na een succesvol slotkwartaal 2024 werd onze bedrijfsontwikkeling in het eerste kwartaal 2025 gekenmerkt door de toenemende macro-economische onzekerheid, die een merkbaar effect had op het wereldwijde consumentenklimaat en daarmee ook op onze branche”, aldus CEO Daniel Grieder in een verklaring. “Tegen deze achtergrond hebben we ons bewust gefocust op de factoren die we actief kunnen beïnvloeden,” voegt Grieder toe. De onderneming heeft bijvoorbeeld ‘extra kostenbesparingen gerealiseerd’ en zo de ‘wereldwijde inkoopactiviteiten geoptimaliseerd’ en de productiviteit verder verhoogd, voegt de CEO toe.

Omzet Hugo Boss AG daalt met twee procent

Hugo Boss AG bereikte in het eerste kwartaal 999 miljoen euro, een daling van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalden de opbrengsten eveneens met 2 procent.

Bij het hoofdmerk Boss daalde de omzet met herenkleding met 1 procent (wisselkoersgecorrigeerd -2 procent) tot 766 miljoen euro, de opbrengsten met dameskleding bleven met 70 miljoen euro constant (wisselkoersgecorrigeerd min 1 procent). Het label Hugo noteerde een min van 2 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 2 procent) tot 163 miljoen euro.

Hugo Boss moet in alle marktregio's verliezen incasseren

De gevolgen van de moeilijkere omstandigheden werden wereldwijd gevoeld. In de regio EMEA, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, daalde de omzet met 0,5 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 1 procent) tot 631 miljoen euro, in Amerika daalde deze met 3 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 1 procent) tot 212 miljoen euro.

In de regio Azië-Pacific werd de ontwikkeling volgens het bedrijf nog steeds “gekenmerkt door een zwakke consumentenvraag in China”. In de hele regio daalden de opbrengsten met 6 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 8 procent) tot 130 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De wereldwijde licentie-inkomsten stegen met 10 procent tot 26 miljoen euro.

De kwartaalwinst daalt met acht procent

Hoewel het concern zijn brutomarge stabiel kon houden en de operationele kosten licht kon verlagen, daalde het operationeel resultaat (EBIT) met 12 procent tot 61 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst die aan de aandeelhouders kon worden toegerekend, daalde met 8 procent tot 35 miljoen euro.

Met het oog op de recente ontwikkelingen bevestigde het management zijn jaarlijkse prognoses. De concernomzet zal in 2025 naar verwachting “ongeveer op het niveau van vorig jaar blijven”. Er worden dus nog steeds opbrengsten verwacht in de range van 4,2 tot 4,4 miljard euro, wat overeenkomt met een ontwikkeling tussen min 2 en plus 2 procent.

Voor de EBIT, die vorig jaar 361 miljoen euro bedroeg, wordt nog steeds een stijging naar 380 tot 440 miljoen euro verwacht, waarbij de EBIT-marge naar verwachting zal stijgen van 8,4 procent naar 9,0 tot 10,0 procent. In totaal streeft het bedrijf ernaar om “verdere strategische vooruitgang te boeken en tegelijkertijd de winstgevendheid te verhogen”, aldus een verklaring.