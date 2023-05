Mollie lanceert betaalterminal in België, Duitsland en Nederland

Betalingsdienst Mollie lanceert een nieuwe oplossing voor bedrijven die zowel online als offline in staat zijn hun betalingen via Mollie af te wikkelen: de Mollie Terminal. Dat maakt de betalingsdienst bekend in een persbericht.

Mollie Terminal dient als aanvulling op de bestaande betalingsmethodes van het bedrijf, zoals de QR-codes. De uitbreiding is een ‘belangrijke mijlpaal en een cruciaal onderdeel van het aanbod van in-person betalingen’, zo beschrijft Koen Koppen, CEO van Mollie, de nieuwe service in het persbericht. “Omdat onze klanten het online aanbod van Mollie zeer waarderen, zijn wij enthousiast dat we nu ook offline aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen. (...) Onze oplossing biedt een geïntegreerde en flexibele oplossing voor verkooppunten die handelaren tijd en geld bespaart."

Mollie Terminal lanceert in België, Duitsland en Nederland. Later rolt de service mogelijk uit naar andere Europese markten. Later dit jaar volgt de uitrol van ‘Tap To Pay’ - een betalingsservice die het bedrijven in staat stelt om pinbetalingen via hun mobiel te accepteren.