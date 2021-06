Mollie Payments haalt 665 miljoen euro op

Het Nederlandse financiële techbedrijf Mollie heeft 665 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde, zo meldt het in een persbericht. Daarmee wil het bedrijf verder werken aan internationale expansie, de opschaling van het team, en verder investeren in producten.

Het initiatief voor de investeringsronde werd genomen door Blackstone Growth. Ook EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital, Alkeon Capital en TCV tekenden in. De investering brengt het totaal van investeringen dat Mollie in de afgelopen twee jaar ophaalde op 780 miljoen euro.

Met behulp van de investering wil Mollie het aantal werknemers binnen zes tot negen maanden driehonderd nieuwe werknemers aannemen. Daarnaast hoopt het binnen en buiten Europa verder uit te breiden, en wil het werken aan zijn productportfolio. Naast enkel betaalmethodes Mollie bovendien financiële diensten voor mkb’s gaan ontwikkelen, schrijft het.

Mollie werd in 2004 opgericht door Adriaan Mol met het idee een betrouwbare en gebruiksvriendelijke betaalmethode aan te bieden voor kleine en middelgrote bedrijven met een webshop. Inmiddels bedient het ruim 120.000 bedrijven in Europa. Het bedrijf wordt gewaardeerd op circa 5,5 miljard euro, en is daarmee volgens CB Insights een van de vijf meest waardevolle fintechbedrijven van Europa. Op wereldniveau staat Mollie in de top twintig.