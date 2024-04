Moncler S.p.A. in eerste kwartaal 2024: Moncler drijft groei aan, maar Stone Island zorgt voor tegenwind

Moncler S.p.A. begint het jaar 2024 goed. Het Italiaanse modebedrijf weet een dubbelcijferige omzetgroei te behalen in het eerste kwartaal, zo blijkt uit het financiële verslag. Het merk Moncler drijft de omzet aan, terwijl Stone Island de groei tegenhoudt.

Het Italiaanse modebedrijf groeit de verkopen met 16 procent op constante basis naar 818 miljoen euro. Het merk Moncler is nog altijd het grootste merk en behaalt 705 miljoen euro van de totale omzet binnen. Deze omzet staat gelijk aan een groei van 20 procent. Het merk presteert het beste op de Aziatische afzetmarkt, dankzij goede resultaten in China en een sterke groei in Japan en Korea. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika groeit de omzet met 15 procent.

Stone Island ziet zijn omzet afnemen met 5 procent, maar weet wel een dubbelcijferige omzetgroei te behalen in de consumentenstroom. De wholesale van het merk wordt echter beïnvloed door de uitdagende markt en de strikte volumebeperking om de kwaliteit van het netwerk voortdurend te verbeteren, zo staat in het verslag.