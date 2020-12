Moncler S.p.A. neemt Stone Island over

Luxebedrijf Moncler S.p.A. neemt Italiaans merk Stone Island over, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Stone Island sluit zich aan bij Moncler om ‘gezamenlijk een nieuwe visie van luxe te ontwikkelen’, aldus het bericht. Bij de overname is 1,1 miljard euro gemoeid.

Moncler en Stone Island blijven de eigen merkidentiteit behouden maar profiteren wel van elkaars kennis, aldus het persbericht. Het delen van vaardigheden en kennis maakt het voor beide merken mogelijk om de ontwikkeling van het bedrijf te versnellen. Het is de eerste keer dat Moncler S.p.A. een merk overneemt waardoor het bedrijf de stap maakt naar een mode groep.

Remo Ruffini, CEO van Moncler S.p.A. meldt in het persbericht dat Moncler en Stone Island eenzelfde visie hebben: “Moncler en Stone Island willen de nieuwe generaties een nieuw concept van luxe presenteren, ver weg van de traditionele canon waarin jonge mensen zich niet langer meer in herkennen.” Carol Rivetto, CEO van Stone Island, vult aan: “Remo en ik hebben besloten onze kracht en visie te bundelen om de uitdagingen die voor ons liggen samen en sterker aan te dagen.”

“Het is een nieuw hoofdstuk voor Stone Island, een begin van de reis die ons merk helpt de potentie waar te maken, terwijl het wel de sterke merkidentiteit behoudt en de cultuur behoudt,” aldus Rivetto. De CEO benadrukt dat het hoofdkantoor van Stone Island in Ravarino in Italië daar gevestigd blijft.