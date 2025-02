Moncler bereikt 3,1 miljard euro omzet in 2024, groeit 7 procent

Moncler S.p.A. behaalt in 2024 een geconsolideerde groepsomzet van 3.108,9 miljoen euro, een stijging van 7 procent op constante wisselkoersen en 4 procent op actuele wisselkoersen vergeleken met 2.984,2 miljoen euro in 2023. De groeps-EBIT groeit naar 916,3 miljoen euro, ten opzichte van 893,8 miljoen euro het jaar ervoor. Dit resulteert in een winstmarge van 29,5 procent, iets lager dan de 30 procent in 2023. Ondanks een uitdagende operationele omgeving blijft Moncler veerkrachtig presteren.

Moncler S.p.A. behaalt een nettowinst van 639,6 miljoen euro in 2024, een stijging van 5 procent ten opzichte van 611,9 miljoen euro in 2023. De winstmarge groeit daarmee van 20,5 procent naar 20,6 procent.

De netto kaspositie bedraagt 1.308,8 miljoen euro, een stijging ten opzichte van 1.033,7 miljoen euro op 31 december 2023, ondanks de uitkering van 311,0 miljoen euro aan dividenden. In het vierde kwartaal stijgt de omzet met 8 procent naar 1.243,2 miljoen euro. De merken Moncler en Stone Island realiseren respectievelijk een omzet van 1.134,1 miljoen euro en 109,2 miljoen euro.

De raad van bestuur keurt de voorgestelde dividenduitkering van 1,30 euro per aandeel goed.

"We hebben vertrouwen in ons vermogen om de uitdagingen van 2025 te navigeren", zegt Remo Ruffini, voorzitter en CEO van Moncler S.p.A., tijdens de conference call met pers en analisten na de publicatie van de resultaten.

"In 2024 behaalt onze groep opmerkelijke resultaten en toont grote veerkracht in een complexe en volatiele context. Zowel Moncler als Stone Island laten een dubbelcijferige groei zien in het DTC-kanaal (direct-to-consumer), waardoor de groepsomzet boven de 3,1 miljard euro uitkomt, met behoud van een solide EBIT-marge van 29,5 procent. Dit getuigt van de kracht van ons bedrijfsmodel en onze operationele discipline", benadrukt Ruffini.

"Gedurende het jaar versterken we verder wat onze merken onderscheidend maakt. Met de Moncler Grenoble-evenementen in St. Moritz en Moncler Genius in Shanghai, dat de grootste impact in de geschiedenis van het merk heeft, blijven we onze creativiteit uiten en definiëren we het concept van brand experience opnieuw. Tegelijkertijd versterkt Stone Island zijn identiteit door middel van relevante brandinitiatieven die nieuwe en bestaande communities betrekken", voegt de CEO eraan toe.

Met het oog op 2025, ondanks de aanhoudende onzekerheid in de mondiale macro-economische context, geeft het management aan vertrouwen te hebben in het vermogen om de voortdurend veranderende marktdynamiek te navigeren.

Moncler realiseert in 2024 een omzet van 2.707,3 miljoen euro, een stijging van 8 procent (plus 5 procent op actuele wisselkoersen) ten opzichte van 2.573,2 miljoen euro in 2023. Het vierde kwartaal laat een sterke prestatie zien met een omzetgroei van 8 procent op jaarbasis, vooral dankzij een versnelling in het direct-to-consumer distributiekanaal, dat met 9 procent groeit ondanks de uitdagende marktomstandigheden.

Stone Island behaalt in 2024 een omzet van 401,6 miljoen euro, een daling van 1 procent (min 2 procent op actuele wisselkoersen) ten opzichte van 411,1 miljoen euro in 2023. In het vierde kwartaal groeit de omzet met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023, met een stijging in alle regio's. Het direct-to-consumer kanaal blijft een sterke dubbelcijferige groei tonen (plus 15 procent op jaarbasis), terwijl het wholesalekanaal zich herstelt ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Omzet per geografisch gebied

In 2024 bedraagt de omzet van Moncler in Azië (inclusief APAC, Japan en Korea) 1.379,0 miljoen euro, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2023. In het vierde kwartaal stijgt de omzet in de regio met 11 procent jaar-op-jaar, een verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit resultaat wordt ondersteund door een terugkeer naar een solide dubbelcijferige groei in continentaal China, ondanks de lastige vergelijkingsbasis en de aanhoudend moeilijke macro-economische omstandigheden die het consumentenvertrouwen blijven drukken. De EMEA-regio realiseert een omzet van 949,3 miljoen euro, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2023. De omzet in Amerika stijgt met 4 procent ten opzichte van 2023 tot 379 miljoen euro.

De fysieke winkels presteren beter dan het online kanaal, waarvan de trend zwak blijft in het vierde kwartaal, hoewel er een verbetering is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In 2024 stijgt de omzet van winkels die minimaal 12 maanden open zijn met 3 procent ten opzichte van 2023.

Het wholesalekanaal realiseert een omzet van 375,4 miljoen euro, een daling van 7 procent ten opzichte van 2023. In het vierde kwartaal daalt de omzet van het kanaal met 7 procent jaar-op-jaar, beïnvloed door uitdagende markttrends en de lopende acties ter verbetering van de kwaliteit van het distributienetwerk.

Op 31 december 2024 telt het netwerk van Moncler-monobrandwinkels 286 eigen verkooppunten. Dit is een netto toename van 1 ten opzichte van 30 september 2024 en 14 ten opzichte van 31 december 2023. Tot de winkels die in het vierde kwartaal openen, behoren New Bond Street in Londen en Boca Raton in Florida.

Op 31 december 2024 telt het netwerk van Stone Island-monobrandwinkels 90 eigen verkooppunten, een netto toename van 1 ten opzichte van 30 september 2024 en 9 ten opzichte van 31 december 2023.

Duurzaamheid

In 2025 zet Moncler zich in om de acties en projecten te implementeren die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het plan 2020-2025 te behalen. De vijf strategische prioriteiten van het duurzaamheidsplan zijn klimaatverandering en biodiversiteit, circulaire economie en innovatie, verantwoordelijke toeleveringsketen, waardering van diversiteit en ondersteuning van lokale gemeenschappen.

In 2024 ontvangt de Moncler Groep voor het tweede achtereenvolgende jaar de maximale score "Aaa" van MSCI ESG Research. De groep behaalt de hoogste rating "A" in de wereldwijde ranglijst van 2024 van CDP voor leiderschap op het gebied van transparantie en beheer van klimaatverandering. Daarnaast wordt Moncler voor het zesde achtereenvolgende jaar opgenomen in de Dow Jones Best-in-Class World en Europe indices en behoudt het de eerste plaats in de sector textiel, kleding en luxe goederen.

Strategie voor de komende maanden

In 2025 blijft Moncler de drie complementaire dimensies van het merk - Moncler Grenoble, Moncler Collection en Moncler Genius - versterken door middel van onderscheidende evenementen, initiatieven en marketingstrategieën.

Stone Island wil interesse wekken bij nieuwe doelgroepen

2024 markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de evolutie van Stone Island, met de presentatie van het manifest "The Compass Inside" en de lancering van de eerste wereldwijde reclamecampagne. In 2025 blijft het label zijn wereldwijde zichtbaarheid vergroten via een gerichte marketingaanpak, gericht op het wekken van interesse bij nieuwe doelgroepen.

Moncler Grenoble FW 24 campagne Credits: Courtesy of Moncler