Moncler SpA: omzet 1,23 miljard euro in H1, +1%

De geconsolideerde groepsomzet van Moncler SpA bedroeg 1,23 miljard euro in de eerste helft van 2025. Dit is een stijging van 1% op constante wisselkoersen ten opzichte van 1,2 miljard euro in dezelfde periode in 2024. De raad van bestuur, onder leiding van Remo Ruffini, heeft het halfjaarverslag goedgekeurd.

De EBIT bedroeg 224,8 miljoen euro, ten opzichte van 258,7 miljoen euro in de eerste helft van 2024. De winstmarge was 18,3% ten opzichte van 21% een jaar eerder. Dit verschil komt vooral door een andere verdeling van de marketingactiviteiten over de eerste twee kwartalen.

De nettowinst bedroeg 153,5 miljoen euro (12,5% van de omzet), vergeleken met 180,7 miljoen euro (14,7% van de omzet) in dezelfde periode vorig jaar.

Resultaten merk Moncler

Het merk Moncler behaalde een omzet van 1 miljard euro in de eerste helft van 2025, een stijging van 1% ten opzichte van 1 miljard euro in dezelfde periode in 2024.

"De resultaten in het tweede kwartaal werden beïnvloed door een daling van 1% in de directe verkoop aan consumenten", aldus een persbericht.

Qua regio's bedroeg de omzet in Azië (inclusief APAC, Japan en Korea) 525,7 miljoen euro, een stijging van 4%. In EMEA daalde de omzet met 3% tot 365,4 miljoen euro.

De omzet in Amerika steeg met 1% tot 147,9 miljoen euro.

Omzet Stone Island: 187 miljoen euro

Stone Island behaalde een omzet van 187 miljoen euro, een daling van 1% ten opzichte van 189 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste zes maanden van 2025 behaalde Stone Island in Azië een omzet van 52,3 miljoen euro, een stijging van 14%. In EMEA daalde de omzet met 5% tot 123,3 miljoen euro. In Amerika was er een daling van 15%.

"De eerste helft van het jaar herinnert ons eraan hoe onvoorspelbaar en complex de wereld kan zijn. Het is cruciaal voor bedrijven om alert en flexibel te blijven en tegelijk te investeren in hun merken. Dit vereist focus op strategie, discipline, strengheid en flexibiliteit. We moeten onze merken versterken met onderscheidende creativiteit en streven naar uitmuntendheid in onze producten, in samenwerking met onze community", aldus Remo Ruffini, voorzitter en CEO van Moncler SpA.

Vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar

De geopolitieke en economische onzekerheid blijft groot in de tweede helft van 2025, aldus het management. "In deze context blijft de groep prioriteit geven aan operationele flexibiliteit en investeert zij in haar organisatie, talenten en merken."

Moncler blijft de drie complementaire merkdimensies (Moncler Grenoble, Moncler Collection en Moncler Genius) versterken met evenementen, initiatieven en marketingstrategieën om het volledige potentieel van elk segment in alle regio's te benutten.

Stone Island blijft zich richten op het vergroten van de wereldwijde merkzichtbaarheid door middel van gerichte marketing om nieuwe consumentengroepen aan te spreken. Het merk blijft ook zijn distributienetwerk versterken met een omnichannelstrategie die gericht is op de consument en een authentieke merkbeleving biedt.