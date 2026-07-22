Moncler spa sluit eerste halfjaar af met omzetgroei van negen procent

De raad van bestuur van Moncler spa heeft vandaag het financiële halfjaarverslag per 30 juni 2026 goedgekeurd. De periode sluit af met een geconsolideerde groepsomzet van 1,289 miljard euro, een stijging van negen procent bij constante wisselkoersen (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 1,225 miljard euro in het eerste halfjaar van 2025. Daarnaast heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van niet-uitvoerend bestuurder Alexandre Arnault en onafhankelijk bestuurder Geoffroy van Raemdonck.

Alexandre Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen

Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen, met ingang van vandaag, 22 juli. De raad heeft vervolgens, met goedkeuring van de raad van commissarissen, Sidney Toledano benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij blijft in functie tot de volgende aandeelhoudersvergadering, zo meldt het bedrijf in een nota.

Geoffroy van Raemdonck neemt eveneens ontslag met ingang van vandaag, 22 juli, om professionele redenen. Dit houdt verband met zijn beslissing om zijn functie als CEO van Exemplar Luxury Group (voorheen Saks Global) voort te zetten.

Tornando ai dati, de Ebit van de groep bedroeg 245,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, tegenover 224,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. De Ebit-marge steeg van 18,3 procent naar 19,0 procent. Het nettoresultaat van de groep kwam uit op 164,7 miljoen euro (12,8 procent van de omzet), vergeleken met 153,5 miljoen euro (12,5 procent van de omzet) een jaar eerder. De netto kaspositie bedraagt 1.112,4 miljoen euro.

“In een omgeving met snelle en ingrijpende veranderingen, is de veerkracht van onze Groep niet alleen te danken aan ons vermogen om snel te reageren, maar ook aan de trouw aan onze identiteit en de band die we blijven onderhouden met de gemeenschappen waarmee we in contact staan”, benadrukt Remo Ruffini, uitvoerend voorzitter van Moncler spa, in de nota.

Ruffini: we blijven gefocust op wat echt telt: onze producten en creativiteit

“In de eerste helft van het jaar hebben we een solide groei en winstgevendheid gerealiseerd voor beide merken, waarbij we ons concentreerden op wat echt telt: onze producten, de creativiteit die onze merken uniek maakt en de energie die we delen met ons publiek. Tegelijkertijd blijven we nieuwe en steeds boeiendere manieren verkennen om het hele jaar door relevant te blijven, ook buiten ons hoofdseizoen”, voegt Ruffini toe.

Omzet Moncler bedraagt 1.089,6 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van het merk Moncler bedroeg 1.089,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van negen procent (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met 1.039,0 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Het direct-to-consumer-kanaal was goed voor een omzet van 933,2 miljoen euro, een toename van tien procent. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 156,4 miljoen euro, een groei van drie procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Moncler 298 eigen winkels, een netto stijging van drie ten opzichte van 31 maart 2026. Belangrijke projecten zijn de opening van de winkel in Sydney Chatswood in Australië en de verhuizing van de winkel in Genève. Daarnaast beheert het merk 44 wholesale monobrand-winkels, een netto afname van drie ten opzichte van 31 maart 2026.

Omzet Stone Island bedraagt 200,3 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van Stone Island bedroeg 200,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van elf procent (plus zeven procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 186,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2025.

In de eerste zes maanden van 2026 groeide het direct-to-consumer-kanaal met zestien procent tot 109,2 miljoen euro. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 91,1 miljoen euro, een stijging van vijf procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Stone Island 95 eigen winkels, een netto stijging van één winkel ten opzichte van 31 maart 2026. Daarnaast telt het merk elf wholesale monobrand-winkels, onveranderd ten opzichte van 31 maart 2026.

Verwachtingen voor de komende maanden

“De omgeving waarin we opereren blijft complex en onvoorspelbaar. Juist op dit soort momenten moeten we laten zien dat we doortastend en vastberaden zijn, terwijl we gedisciplineerd en praktisch blijven. Met diezelfde instelling en een duidelijke koers gaan we de tweede helft van het jaar en de kansen die op ons pad komen tegemoet”, legt voorzitter Remo Ruffini uit.