Moncler spa sluit Q1 af met een omzet van 829 miljoen euro

Moncler sluit het eerste kwartaal af met een geconsolideerde groepsomzet van 829 miljoen euro, een stijging van 1 procent bij constante wisselkoersen, ten opzichte van de 818 miljoen euro die in de eerste drie maanden van 2024 werd geregistreerd.

“Het begin van het jaar werd gekenmerkt door aanhoudende macro-economische en geopolitieke complexiteit, waarmee we blijven omgaan met grote operationele discipline en een sterke focus op onze ‘brand-first’-strategie. Dankzij deze aanpak konden we in het eerste kwartaal een solide groei in het ‘direct-to-consumer’-kanaal voor beide merken registreren, ondanks een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis. In een scenario van toenemende volatiliteit en onvoorspelbaarheid blijven we nog meer geconcentreerd op de uitvoering van onze langetermijnvisie voor Moncler en Stone Island”, aldus Remo Ruffini, voorzitter en algemeen directeur van Moncler spa.

De omzet van het merk Moncler bedroeg 721,8 miljoen euro, een stijging van 2 procent ten opzichte van de 705 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2024. Zoals het management in een notitie op woensdag 16 april uitlegt, groeide het distributiekanaal ‘direct-to-consumer’ met 4 procent op jaarbasis, ondanks de nog steeds volatiele markttrends en de uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis van het eerste kwartaal van 2024, dat in alle regio's een sterke groei met dubbele cijfers liet zien.

De prestaties van het merk in Azië blijven goed (plus 6 procent op jaarbasis), ondersteund door positieve trends in China en Japan. De regio EMEA (min 1 procent op jaarbasis) en Noord- en Zuid-Amerika (min 2 procent op jaarbasis) bleven stabiel ten opzichte van de significante groei die in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar werd geregistreerd. Op 31 maart 2025 telde het netwerk van merkwinkels van Moncler 284 directe verkooppunten, een netto daling van 2 eenheden ten opzichte van 31 december 2024, waaronder de opening van Shanghai Grand Gateway en de sluitingen van Shanghai The Reel, San Francisco Bloomingdale's en de luchthaven van Seoul Incheon.

Wat het merk Stone Island betreft: de omzet bedroeg 107,3 miljoen euro, een daling van 5 procent (min 5 procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van de 113 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2024. Het ‘direct-to-consumer’-kanaal liet een aanhoudende groei met dubbele cijfers zien (plus 12 procent op jaarbasis), dankzij de positieve bijdrage van alle regio's, waarbij Azië bovengemiddeld presteerde.

Het wholesale-kanaal daalde met 19 procent op jaarbasis. Op 31 maart 2025 telde het netwerk van merkwinkels van Stone Island 90 directe verkooppunten, gelijk aan 31 december 2024.

Vandaag heeft tevens de nieuw gekozen raad van bestuur Remo Ruffini benoemd tot voorzitter van Moncler en Marco De Benedetti tot vicevoorzitter van het bedrijf.

Met betrekking tot de komende maanden verklaarde Ruffini: “Het jaar is nog maar net begonnen en hoewel het macro-economische beeld zeer instabiel blijft, zal onze inzet om creativiteit en innovatie te combineren met operationele flexibiliteit en financiële discipline ons toekomstige pad blijven bepalen.”